Diego Ballesteros: el deporte como superación vital

Hablar de ‘handbike’ o ciclismo adaptado en Huesca y Aragón es hablar de Diego Ballesteros. El deportista barbastrense es un ejemplo de tenacidad y superación; su pasión e ilusión por el deporte es contagiosa. Hablar con Diego Ballesteros es un chute de moral, de adrenalina, de optimismo.

Ha practicado desde niño varios deportes, desde el fútbol vistiendo los colores de la U.D. Barbastro al esquí, tenis, tenis de mesa, atletismo, senderismo o la escalada con Montañeros de Aragón Barbastro; sin embargo, donde ha alcanzado una fama que ha trascendido las fronteras de su tierra natal ha sido en el ciclismo, primero en la BTT y tras su trágico accidente en EE.UU., que le rompió la espalda, en ‘handbike’. "Desde que era niño siempre he practicado todo tipo de deportes, aunque no destacaba en nada. Antes éramos más polideportivos, o polifacéticos; en casa, de hecho, lo era todo mi entorno familiar", señala. Su padre fue directivo de la U.D. Barbastro, y su hermano, Alejandro es locutor de Hit Radio El Grado, referente en las crónicas deportivas del Alto Aragón.

La pasión por el deporte le ha acompañada siempre. «Al conseguir la plaza de profesor de Instituto tenía más tiempo para disfrutar de esas pasiones. Volví a esquiar, a practicar escalada, al montañismo, a correr… en una salida de esquí de montaña en 2005 tuve una caída y sufrí una rotura de ligamento anterior. Hube de pasar por quirófano y como parte de la rehabilitación me recomendaron la bicicleta», explica. En esa época dio el paso a las pruebas cicloturistas, desde los Puertos de la Ribagorza a la Quebrantahuesos. «Ahí renació mi afición por el ciclismo, que nunca había perdido; ya había hecho el Camino de Santiago, participaba en competiciones y todos los fines de semana salíamos en bicicleta con los amigos», detalla.

Retos y aconteceres

Esa lesión dio origen a un viaje que le cambió la vida. En 2005, estando en la India, nació la idea de unir en bicicleta dos eventos relevantes que iban a transcurrir en 2008 a nivel mundial: la Expo de Zaragoza y los Juegos Olímpicos de Pekín en una ruta de 100 días. Una aventura que plasmaría años más tarde en su libro de ’12.842 km’, del cual vendió 5.000 ejemplares por toda España. "Fue un reto que me marcó, tanto física como psicológicamente. Me dotó de una personalidad muy fuerte. Lo pasé mal: pedaleé durante muchos momentos en soledad, encontré dificultades de comunicación, problemas para comer, dormir… todo eso te hace afrontar las dificultades de otra manera. De esa experiencia saqué frases muy positivas como ésta: ‘Cuando las cosas van mal, siempre pueden ir a peor’. Me ayudó a afrontar las duras pruebas que he tenido en mi vida".

A su vuelta de Pekín, aclamado como un héroe en Barbastro, sus ganas por competir ya no tenían límite. Primero sería la Titan Desert, en 2009, en el desierto de Marruecos, donde formó junto a tres compañeros el primer equipo aragonés en participar en esta exigente prueba. Y de ahí a la fatídica Race Across America en 2010, prueba que recorría los EE.UU de costa a costa pedaleando las 24 horas (5.000 kms en siete días); también fue el primer equipo aragonés en realizarla.

Sería en Kansas donde un coche arrolló a Diego a las 7.30, por un despiste del conductor, provocándole una lesión de médula que le ha inutilizado las piernas. El accidente le postró en silla de ruedas, pero lejos de minar su moral, y echando mano de su inquebrantable espíritu de superación, abrió la puerta al ‘handbike’ y a una sólida trayectoria vital y deportiva.