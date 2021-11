La hostelería retiene las reservas pero admite preocupación ante el repunte de casos en Aragón

Cafés, bares y restaurantes mantienen las reservas pese al incremento de casos, un repunte que ven con "preocupación", pero con la esperanza de no volver a las antiguas restricciones de aforo y horarios gracias a las altas coberturas de vacunación.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, Fernando Martín, admitió ayer su inquietud. Sobre todo viendo los niveles que se están alcanzando en otras comunidades autónomas y países de la Unión Europea. Espera, en todo caso, que el inicio de esta séptima ola no afecte a la facturación, especialmente ahora que empieza la temporada de comidas y cenas de empresa, con prácticamente todo completo para los días centrales de diciembre.

Tampoco espera afecciones la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia. Su gerente, Luis Femia, descarta que a corto plazo vayan a producirse unas cancelaciones masivas como ocurrió en anteriores ocasiones. "Con un 89% de los mayores de 12 años ya vacunados, las consecuencias en hospitales y ucis no tienen nada que ver a las de meses anteriores. El propio Lambán dijo que en principio ya no habría más restricciones y nos quedamos con sus palabras", afirmó.

Las sensaciones son similares en pubs y discotecas. El vicepresidente de la Asociación Provincial de Discotecas y Salas de Fiesta de Zaragoza, Miguel Ángel Salinas, aseguró que, a nivel de reservas, "se mantiene todo como estaba". "La gente está muy harta de no tener respiro y quiere salir. Las autoridades sanitarias ya advirtieron de que íbamos a tener subidas, pero que no serían como las de las anteriores olas", dijo.

El sector no entendería que el Departamento de Sanidad volviese a restringir su actividad, ya que, como recalcó Salinas, gran parte de los contagios proceden de los menores de 12 años "y no por el ocio nocturno". "Esperamos que no se nos vuelva a señalar como los culpables. Mientras no haya muertes y casos de gravedad tenemos que aprender a vivir con el virus como ocurre la gripe", indicó.

Respecto al pasaporte covid, cafés y discotecas coinciden en que "no parece la mejor herramienta" para controlar la situación actual. "Y menos en un bar, donde la estancia media es de apenas 10 o 15 minutos", justificó Femia.

Salinas, por su parte, insta a la DGA a desarrollar ya una aplicación. "Así, si la Justicia se aviniera a aceptarlo se podría aplicar al día siguiente. Solo de esta manera se garantizaría el respeto a la privacidad de las personas. En estos momentos, ni se está pidiendo voluntariamente ni se tiene intención. No tiene sentido, es buscarte problemas sin soporte jurídico alguno", manifestó.