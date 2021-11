Miquel Roca: "Con los fondos europeos, España no tiene que tener miedo a la innovación"

Los fondos europeos Next Generation que van a traer a España 140.000 millones de euros representan «una oportunidad enorme y única» porque no se ha conocido otra «tan importante como ésta», defendió ayer el abogado y padre de la Constitución, Miquel Roca, en su participación en la clausura del ‘I Congreso del desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública’, celebrado en el Auditorio de Zaragoza. «Con los fondos europeos, España no tiene que tener miedo a la innovación», manifestó a HERALDO antes de participar en el evento.

«No se ha conocido otra oportunidad tan importante como ésta», apuntó Roca, uno de los padres de la Constitución, al referirse a unos fondos europeos que, a modo del Plan Marshall en su día, «no se pueden desaprovechar» tras sufrir los efectos de la pandemia. Por ese motivo, el político agregó que «es un reto» para el Gobierno, que necesita «aunar muchos esfuerzos e imaginación, así como trabajar muy duro, para lograr los miles de millones que pueden generar mayor inversión y puestos de trabajo».

Miquel Roca no precisó cómo pueden beneficiar los fondos a cada comunidad autónoma en particular porque «un proyecto de esta naturaleza está focalizado y genera bienestar para todos». En todo caso, al preguntarle sobre la necesidad de mejorar las comunicaciones entre regiones, señaló: «El mundo de la contemporaneidad es aquel en el que la gente se comunica. Los que no se hablan no tienen futuro».

Asimismo, valoró que España es un país con unos ciudadanos que pueden ser «líderes innovadores» y recordó que «hemos resistido circunstancias muy complicadas y hemos salido de ellas».

Al preguntarle sobre el ingreso de Amancio Ortega en las energías renovables en Aragón, Roca lo calificó como «una buena noticia» porque es una inversión de alguien que conoce muy bien el mundo de los negocios y hay que «dar valor» por su apuesta. Aun así, agregó que también saldrán pronto en España voces criticando las renovables.

Por su parte, el interventor general de la Administración del Estado, Pablo Arellano, quien participó en un coloquio con Roca, recalcó que con estos fondos la UE «fundamentalmente» va a apoyar objetivos de desarrollo sostenible, cambio climático, digitalización de la economía, información de las administraciones públicas o la digitalización de pequeñas y medianas empresas.

«Estos fondos van a dar un salto adelante tecnológicamente a España con procedimientos modernos y siempre con la vista puesta en la sostenibilidad ambiental», agregó Arellano.

Aun así, reconoció que la singularidad de España respecto a otros estados con «un montón de administraciones, entidades y organismos» que pueden participar en estos fondos puede introducir cierta complejidad y obliga a «introducir mecanismos de seguimientos adecuados».

Consultado por sectores que pueden beneficiarse, Arellano cito al del ámbito agrícola, que puede fortalecerse con el uso de nuevas tecnologías, así como «la electrificación de los vehículos» con el fin de combatir los efectos del cambio climático.

El catedrátrico de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno, uno de los organizadores del congreso, incidió en otra mesa en que hay que establecer estrategias para que se corrija el problema del desempleo juvenil y que se avance en políticas verdes. «Los fondos Next Generation suponen traer un sistema productivo fuerte, que nos dé independencia para futuras crisis», señaló. «No es cambiar la economía a corto plazo sino hacer una economía más fuerte a medio y largo plazo», aseguró.

Gimeno ha valorado que en el primer 'Congreso del desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública' han intentado trasladar "un mensaje de optimismo" frente al negativo. "Tenemos una buena Administración pública, en todos los frentes, como gestión y control, y en las empresas", precisó el catedrático aragonés. "Hace falta alinear soluciones que permitan una gestión rápida de los proyectos, que sean integradores para que no haya competencia entre comunidades autónomas y empresas, para que se sumen todos al beneficio general. Y conseguir así la máxima movilización de los recursos, que no se pierde ni un euro para conseguir la máxima rentabilidad", valoró.

El catedrátrico señaló que en esta etapa "son tiempos de arriesgar soluciones jurídicas y reinterpretar las normas en un contexto donde no se habla de gestión ordinaria presupuestaria sino de reconstrucción del país en una situación muy complicada".

Gimeno consideró que "hay que tener una visión de futuro y disruptiva" para saber que "este dinero de la UE es para invertir, no para gastar". "No podemos perder un euro, ver la rentabilidad y pensar siempre en el futuro, no en clave política", concluyó.