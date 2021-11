El ‘efecto Nueva York’ anima las agencias y tira de las ventas de destinos internacionales

El ‘efecto Nueva York’ ha animado las agencias de viajes de Aragón, que viven un momento "dulce" tras la "pesadilla" de 2020. La reciente apertura de fronteras de Estados Unidos, esperada por millones de viajeros en todo el mundo, está tirando de las ventas de destinos internacionales "junto a otros como el Caribe o Egipto", según explicó el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Jorge Moncada.

"La realidad es que ha habido muchas solicitudes de información en esta última semana, y la gente no se ha quedado ahí. Tenemos ya reservas a Nueva York o Miami para finales de año", apuntó. Quienes opten por esta opción no encontrarán unos precios disparatados, pero tampoco grandes gangas. "Al no haber una gran oferta de vuelos es difícil encontrar chollos. Por suerte, cada vez se están recuperando más", razonó.

Con la apertura de fronteras, Nueva York se ha convertido en uno de los destinos más solicitados. No obstante, también se están cerrando viajes a Miami, Los Ángeles, San Francisco o Chicago.

"La mayoría son parejas o familias con niños", precisó Rebeca Olmos, propietaria de la agencia RO Travel & Services, que también está vendiendo viajes de novios a destinos como Las Vegas. "Estados Unidos tira mucho. Hay gente que incluso está preguntando para viajar de cara a junio. En este caso, no obstante, hay que ser precavidos, ya que no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia", aseveró.

Para esta Navidad, lo habitual serán escapadas de entre cuatro y cinco noches. "Muchos quieren ir para ver las luces, los musicales de Broadway, la pista de patinaje del Rockefeller Center... Los hay incluso que van solo para ir de compras", agregó Olmos.

Pese a que el interés es ya más que evidente, las agencias no descartan incluso más actividad de cara a los próximos meses. "Hay gente que está esperando a ver cómo van estas primeras semanas", indicó. La parte positiva es que quienes se decidan "se encontrarán ya todos los museos y espectáculos abiertos".

Los requisitos

Para viajar es imprescindible presentar el pasaporte covid y tener las dos dosis. No basta con tener una, como ocurre, por norma general, con los pacientes que pasaron la enfermedad. También se exige una PCR negativa realizada en las 72 horas previas al embarque, además del habitual registro en el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).

Nueva York no es, en todo caso, el único destino con el que están trabajando las agencias, que cada vez cierran más viajes a otros como Sri Lanka o Maldivas.