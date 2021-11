Lambán rechaza que los pisos para jóvenes en la Expo estén en terreno inundable pues están al mismo nivel que la plaza del Pilar

No estarán en terreno inundable. Es lo que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha replicado a Luis María Beamonte, portavoz del PP, en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Comunidad. "En esos cacahuetes se pueden autorizar residencias de ancianos y no les preocupa: están los juzgados", ha reprochado, para acto seguido recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza, que está en la plaza del Pilar, está "a la misma altura sobre el nivel del mar" y por tanto con un riesgo similar en cuanto a riesgo de inundabilidad. "No sé a quien se le ha ocurrido pero tendrá que corregirlo", ha espetado.

Respecto a la propuesta que formuló este miércoles de construir 500 pisos de alquiler para jóvenes en la Expo y 300 más en el Buen Pastor, se ha mostrado confiado en que contará con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza. En términos de aprovechamiento, "con el plan actual no se pueden hacer viviendas", pero ha recordado que en los Depósitos de Pignatelli se están impulsando ahora más de 100. " Me imagino que el Ayuntamiento de Zaragoza está a favor de hacer vivienda social para los jóvenes", ha aseverado. Las vías para sacar adelante su plan serían tres: impulsar una modificación aislada del plan, tramitarlo como PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) o desarrollarlo a través del artículo 240 de la Ley de Urbanismo de Aragón, como proyecto de interés público. "No hay ningún problema para hacer las viviendas", ha señalado.