Lambán promete una "ardiente defensa" de Yesa y Mularroya frente al rechazo de Podemos y CHA

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha prometido este jueves una "ardiente defensa" de Yesa y Mularroya frente al rechazo de Podemos y CHA. Se trata, según ha dicho en el debate sobre el estado de la Comunidad, de una "discrepancia pactada" en el seno del cuatripartito; de dos obras "enormemente importantes" que ha tenido que defender incluso ante unos ministerios "duros de pelar" a la hora de sacar adelante proyectos que generen discrepancias en el territorio. "Con CHA llevamos 6 años conviviendo con esa discrepancia y con Podemos, dos. Nadie se puede llamar a engaño si hay dos partidos que defendemos la continuidad del Pacto del Agua y que creemos que de los embalses y regadíos nace una de las principales fuentes de riqueza y de empleo de Aragón. Me atrevo a decir, señores de CHA, Podemos e IU, que los campeones de la lucha contra el cambio climático acabarán pidiendo los embalses. Es la única forma que se me ocurre de retener agua en momentos de necesidad", ha dicho.

También se ha referido a la unión de estaciones, otra de los "puntos de vista distintos" del cuatripartito. En este sentido, ha destacado el consenso existente en la sociedad civil y en la parte del territorio afectada en favor de la ampliación de la superficie esquiable y el proyecto olímpico de 2030. "No renuncio a que por la vía del diálogo, demostrando fehacientemente que todo está sometido a criterios de sostenibilidad, ustedes se puedan incorporar al consenso. Me da la impresión de que al revés será bastante complicado", ha afirmado dirigiéndose a CHA.

Lambán ha contestado así a las intervenciones de Arturo Aliaga (PAR), Joaquín Palacín (CHA), Nacho Escartín (Podemos) y Vicente Guillén (PSOE). El presidente de los aragonesistas ha tomado la palabra en lugar del portavoz de su partido, Jesús Guerrero, y ha asegurado que su partido está para construir y no para destruir. También se ha referido a las duras palabras que le ha dedicado el actual presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte. "Me ha dolido en el alma que haya asegurado que no le importa lo que digo", ha afirmado en una enérgica intervención en la que ha recalcado que, pese a la "herida" que se abrió en su partido, la decisión de formar gobierno con PSOE, CHA y Podemos fue "la acertada".

Los socios sacan pecho

Cada uno de los socios ha sacado pecho de los logros de sus consejerías. Así, el PAR ha incidido en el papel clave que tuvieron las empresas durante las primeras semanas de la pandemia, así como en el auge de las renovables y en la recuperación de las cuencas mineras.

En materia hidráulica, Aliaga ha prometido que agotarán "todas las instancias" para que las obras que sean medioambientalmente sostenibles se realicen. "España es un Estado social y democrático de derecho. Creemos en una agricultura y el futuro de Aragón es cada vez más sostenible", ha expuesto, al tiempo que ha instado a no desaprovechar "ni un copo de nieve" para crear empleo en el territorio.

Por su parte, el portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha instado a que la Comisión del Agua, que se convocará el próximo lunes, trabaje "sin limitaciones" en la búsqueda de nuevos consensos. Asimismo, ha urgido a reforzar la Atención Primaria y a aplicar un modelo que "favorezca el autoconsumo y las renovables, pero no de cualquier forma". Palacín ha apostado, por otra parte, por un aragonesismo "de verdad". "No podemos limitarnos a ser meros espectadores. Aragón debe ocupar el lugar que le corresponde en pie de igualdad. Merece más, necesitamos ser más reivindicativos y evitar las desigualdades territoriales. Sin una financiación justa seguiremos poniendo parches. No podemos olvidar los más de 7.000 millones de euros de deuda histórica", ha apuntado.

Mientras, el portavoz de Podemos, Nacho Escartín, ha recalcado que "Aragón es hoy un lugar mejor que en años anteriores a pesar de la pandemia y la infrafinanciación". Como ejemplos ha puesto los logros del Departamento de Ciencia y Universidad, capitaneado por Maru Díaz, con una inversión de 39 millones de euros para desplegar la banda ancha por las tres provincias. Pese a todo, ha puesto deberes a Lambán. A este respecto, ha instado a desarrollar varios puntos del acuerdo de gobernabilidad, como el séptimo, relativo a la supresión de los aforamientos de los miembros de las Cortes y del Gobierno de Aragón, o el noveno, que atañe a la reforma de la Cámara de Cuentas para "poner coto" a la corrupción.

También se ha referido Escartín a la unión de estaciones, asegurando que sería un error apostar por esta fórmula "en un contexto de menos nieve y más temperatura". "Pensemos en inversiones que realmente mejoren el turismo y consigan desestacionalizarlo. A veces, lo revolucionario es echar el freno de mano", ha aseverado.

Archivo de la Corona

Lambán también se ha referido, a instancias del PAR, al Patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Que no se haya reunido es, en su opinión, un símbolo de la "negligencia" con la que el Estado español ha actuado con Cataluña en los últimos años. En su opinión, los partidos independentistas han conseguido "ir eliminando la presencia del Estado" con el transcurso del tiempo. "Es bastante simbólico que no se hayan atrevido por entenderlo como una provocación. El día que haya un ministro que se decida se estará dando un paso trascendental", ha afirmado.