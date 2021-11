Ciudadanos pide que 2022 sea el año Cajal, en el 170 aniversario de su nacimiento 

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha propuesto que 2022 sea proclamado año Cajal, para conmemorar el 170 aniversario del nacimiento del Premio Nobel, así como los cien años de la jubilación de Santiago Ramón y Cajal como catedrático de Histología, una iniciativa que debe liderar el Gobierno regional, ha dicho.

Así lo ha planteado durante su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad, que se celebra en las Cortes de Aragón, en un contexto de apuesta por la ciencia y la investigación, ámbitos para los que ha pedido mayor dotación presupuestaria, igual que ha abogado por una "revolución educativa" abanderada desde esta comunidad autónoma, donde los conceptos de "mérito, esfuerzo, talento, innovación, digitalización o bilingüismo se den por hecho".

El objetivo es dar oportunidades a una generación de jóvenes "que se ve abocada al escepticismo, cuando probablemente esa la mejor preparada". Pérez ha esgrimido que los fondos europeos de recuperación son 'Next Generation', es decir, "para las nuevas generaciones, con para las próximas elecciones".

Para los jóvenes, ha pedido hacer frente a la precariedad laboral y un plan de acceso a la vivienda ya que el 40 por ciento de ellos no puede emanciparse. También ha reclamado un plan de rehabilitación de viviendas en pequeños municipios.

El portavoz de Cs ha apostado por la estabilidad política y en caso de que la aritmética de los grupos que sostienen al Gobierno --PSOE, Podemos, CHA y PAR-- no sume para propiciarla, el dirigente de Cs ha animado a Lambán a tener en cuenta el apoyo mayoritario que sí puede recabar el pleno de las Cortes de Aragón en proyectos como la unión de estaciones de esquí, la candidatura a los Juegos de Invierno en 2030 o en políticas de agua y obras hidráulicas.

"El agua es el futuro de Aragón, defienda con uñas y dientes el Pacto de Agua", algunas de cuyas obras están "heridas de muerte por la falta de respuesta institucional", ha pedido Pérez al presidente regional, para advertir de que se está poniendo en cuestión la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos para la comunidad autónoma.

Otras reclamaciones

El portavoz de Cs ha reclamado, asimismo, constituir una mesa de trabajo para abordar nuevo modelo de la atención primaria en Aragón, además de dotar de una unidad de referencia multidisciplinar para atender a los pacientes de covid persistente; "poner el foco en la salud mental", un plan infraestructuras sanitarias, "con cronograma" y actualizar plan de recursos humanos del Servicio Aragonés de Salud, con un "compromiso firme para estabilizar las plantillas".

En el ámbito educativo, ha reivindicado un plan de infraestructuras 2021-2024, así como crear un grupo de trabajo para estudiar la situación del sistema educativo aragonés y "poner en marcha los consensos del documento de bases para un pacto por la educación en Aragón".

Mejorar la inversión en deporte y en cultura, sector este último "que ha sufrido como pocos la destrucción de empleo durante la pandemia del coronavirus" y un proyecto de ley que proteja los derechos de todas las familias aragoneses, "sea cual sea su tipología" han sido otras de sus peticiones.

Además, Pérez ha dicho que no hay que olvidar que el virus "sigue estando ahí" y "sus consecuencias están todavía por ver en cuanto a impacto sobre la viabilidad económica, no de las empresas, sino de muchas familias, que pueden enfrentarse a situaciones de pobreza hasta ahora nunca vistas" por lo que hay que ser "previsores" y diseñar "planes de contingencia". "Una herramienta podría ser una rebaja en el tramo autonómico del IRPF", ha apostillado.

Fondos europeos

Daniel Pérez ha advertido de que los fondos europeos "que no llegan" y ha añadido que hay 147 millones de euros en ayudas "fundamentales para que puedan levantar cabeza pymes y autónomos", que tampoco y que no pueden permanecer "al albur de un bloque administrativo".

El portavoz de Cs ha solicitado acelerar al máximo el fin de la brecha digital y en materia de renovables ha dicho que es un ámbito de futuro "al que no podemos renunciar", pero "de forma sensata, sin contaminaciones acústicas o paisajísticas" y por le ha parecido adecuado acordar un modelo "a la hora de definir tamaños y ubicaciones atendiendo a criterios objetivos", algo que hay que hacer "ya".

El parlamentario ha argumentado, sobre financiación autonómica, que los derechos "no son de los territorios, sino de las personas" y éste "no es un problema ideológico", sino de "voluntad" y "de anteponer el interés general de todos los españoles y no solo de unos cuantos" o anteponer "el cálculo electoral y de partido", para demandar, asimismo, mejorar la financiación de los municipios.

Ha defendido también unas ayudas de la Política Agraria Común que supriman derecho históricos y el apoyo a las cuencas mineras. A su entender, "Aragón está en condiciones de figurar como uno de los mejores lugares donde nacer, vivir, trabajar y formar una familia, si así se desea", pero para eso, "quienes vivimos aquí nos lo hemos de creer un poco más y que no se nos prive de oportunidades respecto a otras comunidades autónomas que exigen un trato preferencial" bajo la "amenaza" de "romper" el Estado. I+D

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado un "acierto indiscutible" celebrar en 2022 el año Cajal y, en este contexto, ha anunciado que el proyecto de Presupuesto de Aragón para 2022 incrementará el 20% la cuantía en I+D. "Vamos bien encaminados en esta dirección", igual que en la educación, ha dicho.

Al respecto, ha recordado el incremento presupuestario de los últimos años, el trabajo en colaboración con el sector privado y la concertada, con la Universidad San Jorge, además de los acuerdos con la Universidad de Zaragoza, todo lo cual "nos están poniendo en una situación en la que el futuro está en buenas manos".

En este punto, ha adelantado que elección del edificio para que sea sede central del Campus de Formación Profesional Digital está "prácticamente hecha" por parte del Gobierno de Aragón, pero no la ha comunicado "a falta de algunos detalles".

Por otra parte, ha agradecido la postura de Cs para favorecer la estabilidad política, "que no es un apoyo al Gobierno de Aragón, sino a la comunidad autónoma, sin detrimento de ejercer la oposición", una estabilidad que es un "valor incalculable" para atraer inversiones, para sostener que si el cesto "lo hacemos entre todos", se irán produciendo inercias, independientemente de quien gobierno, que permitirán un "futuro de éxito", en esta tierra.

Tras reconocer que ejercicios autocomplacientes, "hay que hacer los menos posibles, aunque en el discurso público se tienden a cargar las tintas", ha señalado que Cs, con sus aportaciones, "ensancha" los 15 ámbitos de acuerdo planteados por Lambán en la primera jornada del debate.

Sobre los juegos de invierno en 2030, "hay un elemento del que pende todo lo demás, la actitud que finalmente adopte Cataluña", mientras que en Aragón "existe un consenso amplísimo", que es "total en el Pirineo", un proyecto que apoyan las diputaciones de Huesca y Zaragoza, así como el Ayuntamiento de la capital aragonesa, ha afirmado.

"Es verdad que hay partidos políticos que son reticentes, pero no renuncio a que, por la vía del diálogo, también se puedan incorporar a unos Juegos que tienen que demostrar su sostenibilidad para pasar el visto bueno del Comité Olímpico Internacional", ha agregado el presidente aragonés.

Lambán también ha tomado nota de la propuesta "de un subpacto o submesa sobre energías renovables", para tener un "modelo propio" de aprovechamiento de la energía que puedan generar el sol y el viento, y ha defendido el impulso a las comunidades energéticas locales.