Tavares agradece la flexibilidad de Opel en una visita interna a la planta

En una mañana y solo para ver cómo va el negocio. Así fue ayer la visita de Carlos Tavares, consejero delegado del grupo Stellantis, a la planta de Opel/PSA en Figueruelas. «Ha agradecido a todo el equipo la flexibilidad así como al departamento de logística el esfuerzo realizado», señalaron fuentes de la compañía, ante la crisis global por falta de semiconductores que está parando las fábricas de coches en Europa. «Se ha podido hacer frente a este problema gracias a haber sido flexibles», añadieron.

El directivo recorrió las naves de carrocerías, pinturas, acabado final y también la planta fotovoltaica instalada fuera de la fábrica para ahorrar en consumo de energía. «Ha dado las gracias a todo el equipo por los altos niveles de calidad alcanzados en los vehículos que fabrica la planta», señalaron desde la compañía, que rehusó facilitar fotos de la visita al considerar que fue interna y no pública. El directivo no había vuelto a Figueruelas desde hace dos años. En mayo de 2019 si visitó la planta, y en octubre acompañando al Rey de España, pero después no había regresado por la pandemia hasta ayer.

En su visita, se refirió también, según la compañía, a la buena marcha de la fusión del grupo francés PSA y del ítalo-estadounidense Fiat Chrysler. «La fusión ha sido un éxito y se continúa con la estrategia marcada» desde la fundación del grupo en enero de 2021.

Aunque en una mañana muy apretada, Tavares se reunió con los responsables de los distintos departamentos de Figueruelas y reservó unos 15 minutos para reunirse con los miembros de la comisión permanente del comité de empresa de la planta.

«Ha sido una visita interna, industrial para ver el trabajo que se está haciendo», explicó Rubén Alonso, de UGT, y presidente del comité de empresa. «Se ha llevado una buena imagen de Zaragoza, de la calidad de los coches que se fabrican y del compromiso de los trabajadores», añadió. Sin embargo, el ejecutivo no hizo ninguna referencia a nuevos modelos que podrían llegar a la planta ni cuándo podría terminar la suspensión temporal del turno de noche. Sí se refirió a la crisis global de suministro de semiconductores que afecta a todas las marcas, indicó Alonso.

«Ha reconocido que las cosas estaban mejorando, pero que los problemas de falta de piezas no se iban a solucionar en todo el año que viene», señaló José María Fernando secretario de la sección sindical de CC. OO. en la planta zaragozana que lleva cuatro semanas sin parar por falta de suministro. «Ha sido una visita de pura cortesía. Y nosotros hemos puesto en valor la planta a capacidad plena».

Como en ocasiones anteriores, Tavares aludió a la apuesta de las Administraciones por el vehículo eléctrico, y por tanto, también de Stellantis por la electrificación. Desde el grupo precisaron que Tavares no visitará otras plantas en España ni estará en la visita del Rey de España, Felipe VI, a la factoría de PSA en Vigo.