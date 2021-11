El Canfranero une a las víctimas del accidente de 1981

Manuel Pereiro llegó ayer a Canfranc en un viaje en tren desde su Vigo (Pontevedra) natal, casi como una heroicidad. Se dio golpes en el corazón al llegar, cuarenta años después de haber sufrido el peor accidente del Canfranero en su historia (con once muertos y 35 heridos), que ocurrió en Vicién (Huesca) el 9 de noviembre de 1981. Lo recibió el canfranqués Luis Fraga, hijo de uno de los fallecidos (el ferroviario Antonio Fraga Osanz), en el puente de la estación de Canfranc, donde compartieron sus experiencias como dos víctimas. Se emocionaron porque les unió aquel accidente, que cambió sus vidas, y su amor por el ferrocarril.

HERALDO acompañó a Manuel Pereiro en el tren, donde recordó que esa tarde subió al Canfranero ferrobús en Zaragoza hacia el campamento de Rioseta, donde hacía el servicio militar.Se encontró con otro compañero del País Vasco e iban sentados en la quinta fila del primer vagón. Allí se percataron de que el camión se quedó enganchado en la vía poco después de parar en Tardienta, en un paso a nivel. Podían ir a 90 kilómetros por hora y estarían a un kilómetros, cuando alertaron al conductor que estaba con un compañero (Antonio Fraga) en la cabina e intentó frenar, pero fue imposible. «El choque era inevitable y cerramos los ojos. El choque fue tremendo, la arena que llevaba el camión tapó a los fallecidos del primer vagón. Y el segundo casi se montó encima del primero por el golpe», relató el gallego Manuel Pereiro, quien sufrió fuertes heridas en los brazos y en las muñecas que le tuvo un mes hospitalizado y luego le afectó a su movilidad.

Citados en Canfranc

Manuel había quedado en Canfranc con Luis Fraga, el hijo de uno de los once fallecidos, para compartir lo que vivieron y salieron con «emociones fuertes» porque Pereiro le contó detalles del siniestro que desconocía de su padre. «Se me fue la infancia de un golpe y me cambió la vida al instante», reconoció el ferroviario altoaragonés que entonces tenía 16 años, era el hijo pequeño de los tres hermanos, y tuvo que saber antes que su madre si su padre falleció cuando bajaron a Huesca. Pasó un momento «muy duro» al ver los once fallecidos en una habitación oscura en el Hospital Provincial y con su madre muy afectada. «Nos tuvimos que buscar la vida desde entonces porque nos quedamos sin cabeza de familia que traía los únicos ingresos», señaló el trabajador de Renfe en Canfranc que tiene un hermano mayor empleado en el Ave.

Fotografía del Canfranero ferrobus, como el que sufrió el accidente en 1981 (Renfe retiró este modelo de la líjea en 1983). La imnagen está en la cafetería El Andén, de Canfranc. Veronica Lacasa

A Pereiro y Fraga les une no solo ser víctimas del accidente del ferrocarril de hace 40 años sino que los dos son unos grandes defensores del tren como «un medio de comunicación seguro». «Yo prefiero el tren al coche, por mis reflejos y sobre todo por el riesgo de los móviles. Volveré en julio con mi mujer para venir a Canfranc porque hace tres años nos bajaron en Ayerbe y nos subieron en autobús», apuntó el gallego, a punto de jubilarse de Citröen (hoy grupo Stellaartis). A Fraga le inculcó su padre la filosofía del ferrocarril seguro y él rememora que en esos años «muchísima gente utilizaba el tren» porque no había un puerto de Monrepós ni un autobús de Zaragoza a Canfranc.

«No debería haber pasado y todo fue muy triste», concluye el gallego. «El camionero se quedó en un paso a nivel y si ves un tren, no pasas. Ahora, el control de los trabajos alrededor de las vías es muy bueno», apuntó el aragonés.

Ambos defienden la reapertura del tren Canfranc-Pau. Pereiro porque el ferrocarril «debe ser el medio del futuro» y Fraga porque desea «inaugurar» esa nueva línea pronto tras estrenar «una nueva estación tan moderna».

Un grupo de viajeros ingleses que visitaron ayer Canfranc tras llegar en el tren Felipe II. Veronica Lacasa

El tren histórico Felipe II con ochenta viajeros ingleses

El tren histórico Felipe II llegó ayer a Canfranc con ochenta viajeros procedentes de Gran Bretaña para conocer la localidad ferroviaria en una visita muy valiosa, organizada por la empresa Portugal Tours Grup (PTG) y Alsa, dueña del ferrocarril (se utiliza todos los fines de semana entre Madrid y El Escorial).

El canfranqués Víctor López, exalcalde, hizo una visita guiada para los pasajeros para explicarles la importancia de la localidad fronteriza que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial y en sus años de gran tránsito de mercancías con Francia. «Este tipo de excursiones de aficionados al ferrocarril se va a ampliar en Canfranc y tenemos que estar preparados», valoró Víctor López, miembro de la Coordinador por la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco), quien está satisfecho con la estación.

«Solo hace falta que el Gobierno de Francia empiece su proyecto de la reapertura», agregó. Unos viajeros procedentes de Escocia detallaron que su viaje turístico dura cinco días desde Madrid a Canfranc, pasan por Pola de Segur, Bilbao, Venta de Baños y Madrid.