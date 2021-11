Lambán: "Tenemos un bendito problema: generar suelo industrial para empresas de todo el mundo que quieren venir a Aragón"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha explicado que en el Debate sobre el estado de la comunidad, intentará renovar la Estrategia de Recuperación Social y Económica, que suscribieron todos los partidos en las Cortes, excepto VOX, en junio de 2020, pero ahora lo ve "más difícil".

Este lunes en una entrevista en Aragón TV, Lambán ha manifestado que su objetivo es actualizar esta estrategia, pero que la dificultad es mayor porque la "amenaza" de la pandemia es "distinta", las elecciones están "más cerca" y esta situación "dificulta" la disposición de las fuerzas políticas a la hora de defender la iniciativa.

Lambán ha asegurado que la renovación de la Estrategia de Recuperación Social y Económica permitiría a la comunidad autónoma "tener más fuerza en sus planteamientos". Además, ha recordado que los "grandes" acuerdos han dado sus frutos en Aragón.

El jefe del Ejecutivo ha declarado: "Mi principal esfuerzo va a ser convencer para que sigamos por el camino que hemos empezado". Ha reiterado que no pide a sus oponentes que dejen de hacer oposición pero "sí llegar a grandes acuerdos". "Lejos de penalizarlos, los acuerdos favorecen a quien los propicia", ha opinado.

Congreso del PSOE

El reelegido secretario general del PSOE Aragón ha advertido que durante este sábado y domingo, 6 y 7 de noviembre, en el 17º Congreso Federal de su formación, que se ha celebrado en el Auditorio de Zaragoza, se han obtenido resultados "muy satisfactorios" y "se han cerrado las pocas heridas que quedaban abiertas del congreso anterior".

Por ello, se ha salido con un PSOE Aragón "absolutamente unido" en torno a un proyecto político, "pensando en Aragón como proyecto común".

Relación con el cuatripartito

La relación con sus socios en el Pignatelli --PAR, CHA, Podemos-- la ha calificado de "magnífica". El ejercicio de gobierno "no ha enturbiado las relaciones" sino que las "ha fortalecido", ha subrayado Lambán, para reconocer que, a pesar de las diferencias "públicas y notorias", en temas como la política hidráulica o cuestiones medioambientales, "estamos de acuerdo en todo lo demás" y "eso se traduce en que la práctica diaria es más sencilla de lo que algunos agoreros pronosticaban".

De cara a las elecciones y el posible debilitamiento de estas relaciones de los socios de gobierno, el presidente autonómico ha indicado que cualquier partido aspira a que le vaya bien en los comicios y captar el mayor número de votos posible, pero "ninguna de las estrategias pasa por perjudicar a nadie, ni por achicar el espacio electoral de nadie". "Nosotros jugamos con nuestras estrategias y recursos", ha puntualizado.

"Discrepancias" en el PAR y Cs

También se ha referido a las "discrepancias" que se han producido en las últimas semanas en partidos como el PAR o Ciudadanos Aragón. En este sentido, ha recomendando que si tienen problemas internos, los resuelvan, porque "les deseo la mejor", ha esgrimido.

En su opinión, los grandes acuerdos no se consiguen desde la confrontación ideológica y ha apostado por utilizar el Estatuto de Autonomía como "marco común" para trabajar por el beneficio común y los intereses de la región. Ha apostado por que el estatuto siente un marco en torno a los acuerdos. En definitiva, "yo les deseo que estén bien organizadas, estén sanas desde el punto de vista interno".

Lambán ha vuelto a apelar a la unidad para llegar a pactos para conseguir "buenas" relaciones con el Gobierno de España, compitiendo con comunidades autónomas con mayor densidad demográfica: "O vamos unidos o las posibilidades de éxito en esa relación bilateral serán reducidas".

"Nadie tiene que dejar de ser oposición ni criticar, pero sí hay que tener clara las siete u ocho cosas fundamentales. Somos aragoneses, somos españoles, queremos que a España le vaya bien y que la trate bien".

Presupuesto y estabilidad

Por otro lado, Lambán ha prometido que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2022 se aprobarán en "tiempo y forma" antes del 31 de diciembre. En esta línea, se ha mostrado orgulloso de que, por tercer año consecutivo, se vayan a presentar y dar luz verde a las cuentas autonómicas en plazo, ya que "muestra indicios de estabilidad" de cara a los ciudadanos y a los inversores exteriores.

En este sentido, ha valorado la situación de "estabilidad" que atraviesa la comunidad aragonesa, en especial, a nivel económico, ya que "tenemos un bendito problema": "generar suelo industrial a marchas forzadas" para atender todas las demandas de empresas de todo el mundo que se quieren instalar en la región, porque "hemos suscitado interés por la situación estratégica, el clima social y político y la disposición de profesionales cualificados", ha apuntado

Sin embargo, ha mostrado su preocupación por el encarecimiento de los precios de la energía, que "afectan a la población más vulnerable", y la falta de materiales, que perjudica a industrias como la automovilística, "tan importante" en Aragón.

Para el presidente aragonés, "es preocupante que Europa se haya desindustrializado, que se hayan traslado a China y el lejano Oriente las fábricas de materiales necesarios y que haya llegado la pandemia y no tuviéramos material sanitario. Tenemos problemas serios", por ello, Europa se tiene que reindustrializar y buscar una soberanía industrial".

Sobre el problema de la despoblación, Lambán ha dicho que "es difícil y llevamos muchos años para intentar resolverlo" y que para recuperar el medio rural es necesario cambiar el sistema de financiación porque "es insuficiente" y las administraciones autonómicas no pueden vivir en una situación permanente de deuda y déficit. De este tema hablará junto a otros siete presidentes regionales, de diversos partidos, en Santiago de Compostela el próximo 23 de noviembre, ya que "esto no es un problema ideológico, es de territorio", ha detallado.

Relación con el Gobierno central

Sobre el Gobierno de España también ha hablado de la relación con su presidente, Pedro Sánchez, que este sábado ha asistido al Congreso Regional del PSOE en Zaragoza para mostrarle su apoyo.

Lambán ha considerado que se "ha exagerado" con la "hipotética mala relación" entre ambos dirigentes. "Hemos tenido puntos distintos de vista. El PSOE no es monolítico, en el que no quepa la discrepancia, se facilita la expresión de la opinión libre siempre desde la lealtad. Ha habido momentos y los habrá en los que yo discrepe de Pedro Sánchez, no por rencillas personales, que no las he tenido nunca, pero yo me debo a Aragón y eso puede colisionar con la visión del Gobierno de España", ha añadido.

Por último, el dirigente ha aseverado que se están intentado llegar a un consenso "por todos los medios" con la Generalitat de Cataluña para defender una postura conjunta y optar a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. El consenso se ha conseguido con el Gobierno de España y el Comité Olímpico Español y falta por incorporar al Gobierno catalán, ha señalado Lambán.