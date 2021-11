"Nos estamos comiendo los ahorros, muchos ganaderos no podrán seguir"

Ahora que el precio del ternero se había recuperado, tras la travesía en el desierto que ha tenido que cruzar el vacuno de carne durante el más de año y medio de pandemia, los costes de producción vuelven a asfixiar al sector.

"Nos estamos comiendo los ahorros, así no vamos a poder aguantar y muchos ganaderos van a tener que cerrar sus explotaciones". Lo advierte Roberto Estarán, un ganadero independiente (no integrado) de vacuno de cebo que junto con su mujer, María Pilar Puyal, cría 500 animales en dos explotaciones de Vencillón, un pequeño municipio de la comarca oscense de La Litera.

Estarán es también agricultor y cultiva unas 50 hectáreas (propias y arrendadas) de cereal con el que dispone de una parte de alimentación propia para su ganado, pero también tiene que acudir al mercado a comprar pienso. Un producto por el que el pasado año pagaba a 220 euros la tonelada y por el que ahora debe desembolsar nada menos que 310 euros. A ello hay que sumar el encarecimiento del gasóleo (un 70%) y de la electricidad, por lo que, a pesar de que ahora cobra los terneros "mejor que nunca", no deja de perder dinero.

Este ganadero oscense cuenta que los problemas del sector de vacuno de carne comenzaron en 2018 con una crisis de precios que no recordaban en años. Cuando en 2019 parecía verse la luz al final del túnel, llegó la pandemia. En apenas unos meses, a partir de marzo de 2020, sus terneros valían un 25% menos. "No había manera de que subieran", dice, hasta que el pasado mes de abril volvieron a recuperarse, lejos aún aquellos precios de comienzos del pasado año.

Estarán reconoce que los ganaderos no se inquietaron en exceso cuando el precio del cereal comenzó a subir sin freno al comienzo de la recolección. "Pensábamos que como era vísperas de cosecha y como había poco cereal en el mundo había que pagar más", pero la cebada, el trigo y el maíz siguen cotizando al alza para desesperación de los ganaderos. "A pesar de los buenos precios a los que cotizan ahora nuestros animales no conseguimos cubrir costes de producción. Ganamos como nunca y perdemos como siempre", lamenta.

Y si lo malo ya está aquí, lo peor aún falta por llegar, porque este productor de vacuno de cebo lamenta que la nueva PAC ha olvidado a los ganaderos. "Los que no estamos en alta montaña vamos a perder entre un 85% y un 95% de las ayudas, porque la política comunitaria aplica sus apoyos a la hectárea y no a la cabeza de ganado y nosotros somos ganaderos porque no tenemos tierras", dice.