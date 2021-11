Lambán avisa a Azcón de que el PSOE-Aragón quiere "cargar las pilas" para ganar la DGA y recuperar Zaragoza en 2023

Con un abrazo fraterno a los "hermanos" de la isla de la Palma ha comenzado su intervención en el 17 Congreso del PSOE -Aragón Javier Lambán, que será proclamado este domingo líder del partido un mandato más. Lambán ha felicitado a Lola Ranera por su labor al frente de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza y ha advertido al alcalde Jorge Azcón, y próximo presidente del PP-Aragón, que no van a conseguir recuperar el Gobierno de Aragón que perdieron hace seis años. "El PSOE empieza el congreso para cargar las pilas", para afrontar lo que queda de legislatura y para "ganar las elecciones y recuperar el Ayuntamiento de Zaragoza".

Le ha brindado, además, una "calurosa bienvenida" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al congreso, y le ha felicitado efusivamente por su labor al frente del Ejecutivo y del partido: "Te agradezco el premio Manuel Marín, fue una referencia personal tuya, que agradecí entonces y también ahora". Ha dado por cumplidos Lambán los objetivos que se fijó Sánchez en el cónclave de Valencia: unidad y ratificar la condición del PSOE como una opción socialdemócrata. "Si antes de entrar lo estábamos, salimos en más medida unidos. Y es un mérito que te corresponde en gran medida", ha enfatizado el barón aragonés.

Lambán ha insistido en la importancia de la socialdemocracia, más cuando en España no hay una fuerza liberal fuerte, porque representa la centralidad y la capacidad de llegar a acuerdos. También ha recordado que los socialistas aragoneses volvieron "muy contentos" de Valencia porque en la nueva ejecutiva hay dos aragoneses, la ministra de Educación, Pilar Alegría, y Mayte Pérez. "Te agradeceré siempre que dieras satisfacción a nuestra petición de que Mayte desempañara la secretaría de reto demográfico, porque para nosotros es un desafío esencial", ha señalado. Acto seguido se ha referido a la financiación autonómica, "ahora insuficiente", que se gestiona con criterios con los que "no está de acuerdo". "Pero no es un problema del Gobierno de Pedro Sánchez. Es un problema que se arrastra desde el origen", ha matizado Lambán, que ha insistido en que el cambio en la financiación ayudará a definir el modelo de país. "Siempre he tenido claro que la unidad no se impone por la fuerza, sino a base de avanzar a igualdad de derecho y obligaciones. Y eso pasa por solucionar el problema de la financiación", ha reiterado. Como ya hicieron este viernes los barores socialistas en Ferraz, ha solicitado un fondo extraordinario para afrontar los gastos de la covid en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, en una propuesta a la que Sánchez no ha contestado.

Al presidente del Gobierno le ha agradecido su trabajo para conseguir los fondos europeos para afrontar la recuperación tras la covid y le ha deseado "suerte, ánimo y acierto" en sus decisiones, porque de ello dependerá lo del resto.