Belarra respalda una investigación contra el cambio climático en Aragón 

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha reclamado este viernes que Aragón pueda tener "cuando antes" una ley de lucha contra el cambio climático durante su visita a Zaragoza, donde ha respaldado la investigación para mitigar la crisis climática que se desarrolla en el Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova).

Belarra, quien ha insistido en que la celebración de la Cumbre del Clima de Glasgow, la COP26, es "un buen momento" para que España "renueve y mejore su ambición" en la emisión de gases de efecto invernadero, ha hecho estas declaraciones antes de conocer en el Instituto Tecnológico de Aragón algunos de los proyectos de investigación e innovación en los que se trabaja para tratar de mitigar la crisis climática, acompañada por la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz.

La ministra ha puesto en valor la "magnífica labor" de la consejera por situar a Aragón "de manera puntera en la innovación y la lucha contra la emergencia climática", algo "especialmente importante", ha dicho, en una semana en la que se celebra la Cumbre del Clima, un buen momento para poner el foco en ejemplos prácticos como los que ha conocido hoy y para pasar a los hechos como demanda la juventud.

"No podemos perder más tiempo y llegamos tarde a la lucha contra la emergencia climática", ha ahondado Belarra, quien ha abogado por centros como Itainnova en los que la innovación y la lucha contra la emergencia climática "se dan la mano" para apostar por la economía circular, el reciclaje y por no seguir consumiendo recursos naturales que no tenemos "porque el planeta y los recursos son finitos".

La consejera, por su parte, ha agradecido la visita de la ministra a un centro público para poner en valor el trabajo del Gobierno de Aragón para aunar investigación y ciencia en la lucha contra el cambio climático y demostrar el compromiso del ejecutivo autonómico con este objetivo.

Itainnova trabaja con un enfoque vanguardista y multidisciplinar en la búsqueda de respuestas y transferencia de conocimiento a emprendedores y pymes para un futuro más sostenible.

La directora del Instituto, Esther Borao, ha informado a la ministra sobre el plan estratégico del centro antes de comenzar la visita en el laboratorio químico, donde la investigadora del equipo de Materiales y Componentes Cristina Crespo ha explicado el proceso pionero de reciclaje de mascarillas quirúrgicas y FFP2, altamente contaminantes, para obtener material polimérico con el que ya se fabrican peines y reducen residuos.

Se ha llegado a un acuerdo con una empresa para la comercialización de peines, según apunta el Gobierno de Aragón, pero las posibilidades que se abren van mucho más allá, de tal forma que a partir de este material, de primera necesidad actualmente, puedan producirse otros objetos de uso cotidiano y contribuir a disminuir la contaminación asociada a la pandemia.

Belarra ha conocido también los resultados de Hydrocesped y Ecososped para la recuperación al cien por cien de las alfombras de césped artificial que se utilizan en campos de fútbol o pádel y que antiguamente se enviaban directamente al vertedero con un gran impacto ambiental.

Estas iniciativas buscan reducir el consumo de agua en el mantenimiento de este tipo de césped, que cada vez se utiliza más gracias a la mejora de las cualidades del material, que permite retener en mayor medida humedad y temperatura.

Otro de los programas con los que Itainnova contribuye a la neutralidad climática es ValueWaste, que propone un enfoque integrado en el suprareciclaje (reutilización creativa) de los residuos urbanos para la elaboración de productos biológicos de alto valor y que aspira a desarrollar la primera solución completa que se puede replicar en toda Europa para revalorizar plenamente los biorresiduos, según ha explicado el investigador Salvador Izquierdo.

Por su parte, el doctor ingeniero Fernando Arteche ha dado cuenta del trabajo que desarrollan en la cámara semianecoica para controlar las interferencias electromagnéticas y aislar ese tipo de ondas.

En declaraciones a los medios, Arteche ha explicado previamente algunos de los experimentos que se realizan en esa cámara, con la que Itainnova cuenta desde 2012 y de la que existen cuatro en España, que permite hacer medidas de equipos que se van a poner en el mercado "para controlar los niveles de polución electromagnética" y también aislar del entorno "y llevar los diseños al límite, sin distorsión del ambiente".

Estos experimentos, ha apuntado, sirven para el campo de la automoción, y también para el diseño de detectores de físicas de partículas, en lo que trabajan desde hace más de 10 años con el CERN de Ginebra.