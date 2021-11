Azcón, ante su posible candidatura a la presidencia del PP aragonés: "Me gustan los retos"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, contó este martes que ha hablado con el líder del PP nacional, Pablo Casado, sobre su posible candidatura a la presidencia autonómica del partido. No obstante, no quiso confirmar si finalmente se presentará y se limitó a agradecer el trabajo de Luis María Beamonte, con quien aseguró que tiene "una relación inmejorable", así como su "generosidad" por "plantear dar un relevo". Asimismo, consideró que los afiliados deberán ser los primeros en conocer la decisión, por una cuestión de "cariño y respeto".

Sobre la posibilidad de compatibilizar, en tal caso, su nuevo cargo con el Ayuntamiento, aseguró que está "entrenado para trabajar mucho". "Me gustan los retos", añadió el regidor, que no obstante destacó la "ilusión" que siente por ostentar la alcaldía, sean cuáles sean sus próximas responsabilidades. "No sé qué nos deparará el futuro, lo que sé es que de nada me voy a sentir tan orgullos como de ser alcalde de Zaragoza", dijo.

El PP-Aragón activa este jueves la maquinaria para la celebración del 14 Congreso Autonómico, el que supondrá un paso al lado de Luis María Beamonte para allanar el camino de Azcón. La comisión organizadora estará presidida por Manuel Blasco, tendrá a Ana Alós y Pedro Navarro como vicepresidentes y Octavio López será el secretario. En el cónclave se debatirán dos propuestas, una sobre reglamento de Organización regional, coordinada por Gemma Allué y con Juan Pablo Artero y Jesús Fuertes como ponentes, y otra sobre Política, coordinada por Emma Buj, con Eloy Suárez y Ricardo Oliván.

El congreso ordinario se celebrará los días 18 y 19 de diciembre y la comisión organizadora deberá aprobar el reglamento y la cifra de compromisarios. En la comisión organizadora serán vocales Carlos Sampériz, Teruca Moreno, Emiliano Sánchez, Alfonso Mendoza, María Carmen Lázaro, Pilar Cortés, Yolanda Sevilla, Silvia Quílez y Bernardo Jiménez.

Como miembros natos de los compromisarios estarán todos los componentes de la junta directiva convocante del congreso y los electos serán, al menos, cuatro veces más que los natos. Serán distribuidos por la comisión organizadora entre las provinciales, atendiendo a los niveles de militancia. También estarán representados los miembros de Nuevas Generaciones.

Los congresos están facultados, según la regulación del PP, para aprobar o censurar la actuación del anterior congreso, la normativa reglamentaria, para conocer las cuentas del partido y para configurar las normas básicas.

Todos los militantes tienen derecho a elegir al presidente autonómico y a ser elegidos. En este caso se espera que el único candidato sea Jorge Azcón, que deberá presentar cuál es su programa y quiénes formarán parte de su equipo. Los congresos regionales, provinciales o insulares, elegirán, respectivamente en una lista al presidente y a los 22 vocales del Comité Ejecutivo.