Comienza una atípica campaña antigripal: "No tenía ninguna duda en ponerme a la vez la tercera dosis de la covid"

Aragón ha iniciado este martes una atípica campaña de vacunación frente a la gripe, que se simultanea con la administración de la dosis de refuerzo contra la covid en la población mayor de 70 años en la misma cita. Los centros de salud aragoneses irán abriendo sus agendas de forma progresiva a lo largo de esta semana, con el objetivo de inmunizar en primer lugar a la población más vulnerable.

En La Almozara han recibido este martes a cerca de cien personas mayores, que acudían a ponerse la vacuna contra la gripe y muchas aprovechaban para inocularse también la tercera dosis contra el coronavirus. Este ha sido el caso del matrimonio formado por Antonia Lafuente y Federico Martín, de 84 y 85 años, respectivamente, que, según han explicado a su salida, estaban deseando que llegara este momento. De hecho cogieron cita el primer día que se abrieron las agendas: "Ahora hay que ir ya con todo, si no mal. Teníamos ganas, podemos coger la enfermedad, pero ya no será tan fuerte". "Es mucho mejor para la gente mayor ponerse las dos", asegura Antonia, quien ha querido lanzar un mensaje para que todo el mundo se vacune: "Hay que ponérselas y siempre será mejor".

Una opinión que comparte también Juana Muñoz, de 87 años, que ha acudido al centro de salud de La Amozara acompañada por su hija Eva: "Me he puesto la vacuna de la gripe y la Moderna, llevo ya la tercera. Ahora, si viene la cuarta, también tenemos que recibirla". Asegura que así se siente "más tranquila y segura". También ha acudido el primer día de la campaña María Sabina Barrachina, de 75 años, que ha recibido los dos pinchazos, uno en cada brazo: "No dudé en ningún momento, hay que ponerse también la dosis de la covid para evitar contagios. Es bueno. Respeto a los que no quieren, pero deberían pensar en la humanidad, en el prójimo".

Hasta La Almozara se han desplazado también este martes por la mañana pacientes para recibir la campaña contra la gripe, y no simultanearla con la tercera dosis de la covid. Al menos, por el momento, según ha relatado Anunciación Fonseca, que recibió la monodosis de Janssen y que ahora prefería esperar un poco. Jesús Lacasa, de 70 años, ha explicado que no se va a poner la inyección extra contra la covid porque la segunda le sentó muy mal.

Los centros de salud aragoneses se han organizado para esta campaña antigripal, que se compagina con la tercera dosis contra la covid, dependiendo de sus recursos e instalaciones. En La Almozara, por ejemplo, tal y como ha indicado la enfermera Marina Polo García, se han reservado los lunes y martes para administrar únicamente vacunas contra la gripe y de miércoles a viernes, las dos inyecciones al mismo tiempo: "Si después hay que adaptar agendas, se hará. Hoy, de hecho, se han simultaneado las dos inyecciones".

En estos momentos la autocita está disponible para 291.000 aragoneses: mayores de 70 años, con la vacunación conjunta; y personas de 65 a 69, a los que se administra solo la vacuna contra la gripe. La tercera dosis adicional de vacuna frente a covid se administrará a esta población (220.000 aragoneses) siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses desde la última dosis y se utilizará siempre vacuna ARNm, pudiendo utilizarse indistintamente las dos vacunas actualmente disponibles (Pfizer y Moderna).

Durante esta semana se van a distribuir 61.244 dosis (40.734 de Pfizer y el resto de Moderna) para garantizar esta vacunación de refuerzo. De estas, 31.352 van destinadas a los tres sectores de Zaragoza, 10.680 a Teruel, 5.516 a Huesca,4.110 a Calatayud, 6.276 a Barbastro, 2.896 a Alcañiz y 414 a la Dirección General de Salud Pública. Por ahora, Aragón está haciendo uso del stock del que dispone, tanto en el almacén central del Hospital Clínico Universitario como en los centros, y que asciende a casi 150.000 dosis.

Sanidad prevé seguir un cronograma escalonado para optimizar la secuencia de vacunación de la población de mayor a menor riesgo y se mantendrá el sistema de autocita: mayores de 70 años, con la vacunación conjunta, y personas de 65 a 70 (desde este martes); personal sanitario y sociosanitario (8 de noviembre); menores de 65 años con factores de riesgo (22 de noviembre) y otros grupos de población, según la disponibilidad de vacunas (9 de diciembre). Estas fechas son orientativas y los grupos podrían solaparse en función del ritmo de vacunación.

El objetivo fundamental es proteger frente a la gripe a las personas con mayor probabilidad de complicaciones por razones de edad o por presentar patologías previas, disminuyendo la morbimortalidad por gripe en Aragón. De este modo, se pretende conseguir una cobertura de vacunación en la población de 65 o más años de edad del 75% o superior, al igual que entre los trabajadores sanitarios.

Para ello, la Comunidad ha adquirido un total de 420.300 dosis, 120.300 más que en la temporada anterior. Globalmente, la vacunación de este año supondrá una inversión de 3,1 millones de euros (1,2 millones el ejercicio anterior).