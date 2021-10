José René Frías: "Se sale de la espiral de la pobreza, lo vemos en las aulas"

¿La educación es la herramienta más eficaz contra la pobreza?

Hay dos tipos de pobreza, la económica y la mental. Y contra esta última estamos luchando continuamente, con el cambio de paradigmas. Es importante que la gente se crea realmente que puede salir de esa espiral de pobreza y la mejor forma es a través de la educación y la cultura. Es posible, lo vemos en las aulas.

¿Ha dado resultado en un barrio deprimido como el de Los Guaricanos de Santo Domingo donde la Fundación tiene dos centros?

La entidad llegó en 1995 y todas las calles eran de tierra y chabolas con techos de zinc y madera. Ahora hay cierto progreso. Hemos tenido alumnos pandilleros y niñas abusadas. Luego nos los hemos encontrado trabajando en un hospital, un restaurante o una fábrica. Somos el puente para que salten.

¿Cuántos jóvenes dominicanos han podido pasar por sus aulas en estos 26 años de trayectoria?

Tenemos una media de 5.000 alumnos que pasan por los tres centros y sus diferentes modalidades. A lo largo de estos 26 años hemos podido llegar a formar a más de 50.000 jóvenes.

¿Cuáles son los últimos proyectos que han puesto en marcha?

Creamos un vivero de empresas y hemos establecido una alianza con la Banca Solidaria, una institución estatal que presta dinero. Hay estudiantes que han montado sus propias pequeñas empresas eléctricas. También acabamos de abrir institutos de idiomas, algo muy demandado. Nos gustaría implantar un programa y unas titulaciones similares a las de España.

¿Qué impacto ha tenido la covid en el sistema educativo?

Hemos estado mucho tiempo cerrados, un año y cuatro meses, con clases ‘online’. El pasado septiembre volvimos a la presencialidad, pero debido a un rebrote tras la flexibilización de las restricciones hemos pasado al formato híbrido. El nivel de vacunación es bajo.

¿No hay dosis suficientes o se trata de negacionismo?

La cobertura es del 50% de la población. No es por negligencia, hay vacunas suficientes. El Gobierno ha tenido que donar a otros países para que no se caducaran. Es un problema de desconocimiento entre algunos sectores de la población. Ahora hay que presentar la tarjeta de vacunación para entrar en bancos y supermercados.

¿Han tenido que tomar medidas en los centros de San Valero?

Somos un centro de vacunación del barrio. Tenemos una unidad de atención primaria avalada por el Gobierno para tomar el seguro nacional. La única forma de volver a las clases con garantías era que todo el profesorado y los estudiantes estuviesen vacunados.

¿Cómo llega a la Fundación?

Llegué en 1999 como voluntario en clases de alfabetización. Luego fui contratado como profesor, pasé a la gerencia, subdirección y desde 2005 en el dirección. Me he formado en negocios, con un posgrado en finanzas corporativas y una maestría en gestión de centros. No vale la pena trabajar para que un acconista sea más rico, sino para aportar algo a la sociedad. Creo en la transformación social.