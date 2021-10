Aragón supera los cien positivos por covid por primera vez en un mes y la cárcel de Zuera registra un brote de 45 casos

Aragón notificó este sábado 111 nuevos contagios de coronavirus, siendo la primera vez en un mes que supera el centenar. En las últimas horas se han confirmado dos brotes de interés: uno en Aínsa, que afecta a al menos una docena de personas, y otro en la cárcel de Zuera, que comenzó con tres reclusos infectados y actualmente suma 45.

Los 111 casos de las últimas horas suponen 60 más que el día anterior y 53 más que hace una semana. Aínsa, con 12, fue la zona básica que más positivos comunicó, seguida de los nueve de Graus, los siete de Univérsitas y los seis de Fraga. En el primer caso, el origen estaría en una fiesta en un domicilio particular, según confirmó Enrique Pueyo, alcalde de la localidad. Entre los afectados hay alumnos del instituto y familiares cercanos, aunque la mayoría están asintomáticos y el centro de salud da la situación por controlada.

En todo caso, se siguen realizando pruebas, por lo que no se descarta que puedan aparecer más contagios. La prisión de Zuera, por su parte, sigue sumando infectados a su último brote, declarado a principios de la semana pasada. El episodio, confirmaron fuentes de Instituciones Penitenciarias, comenzó con tres afectados, se amplió a 16 y actualmente afecta a 45.

No peligra, en todo caso, su salud, ya que tenían puesta la vacuna y están asintomáticos. Las citadas fuentes apuntaron que todos pertenecen a un mismo módulo, y que dicho módulo está confinado, de modo que los internos no pueden salir a sus actividades cotidianas. Todos estos casos hacen que la incidencia a siete días de Aragón haya aumentado de los 29,3 casos por cada 100.000 habitantes hasta los 33,2. Tanto la provincia de Zaragoza como la de Huesca han duplicado sus positivos en estas últimas horas. La primera concentró 65 y la segunda, 33. Y en lo que respecta a la gravedad de los casos, hasta un 57,6%, eran asintomáticos. Otro dato positivo es que en las últimas horas no ha habido ninguna víctima mortal.

Los ingresos, por su parte, evolucionan ligeramente a la baja respecto a hace una semana. Entonces había 14 personas en cuidados intensivos y 55 en planta, mientras que actualmente son 64 los aragoneses que se recuperan en un hospital (14 en uci y 50 en camas de hospitalización convencional).