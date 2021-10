Las empresas del metal de Zaragoza reconocen que con la subida de la luz tendrá que incrementar precios

O hay una solución desde Europa que frene la escalada en el precio de la luz o "serán los consumidores finales los que van a pagar dos veces, una por el incremento de las materias primas y otra cuando les llegue el recibo de la luz". Con estas palabras, el secretario general de FICA-UGT, José Juan Arcéiz, ha advertido sobre la situación límite que vive las industrias y sus trabajadores por la crisis energética y el desabastecimiento y encarecimiento de materias primas. De las consecuencias, todavía por ver, ha recordado que la falta de semiconductores o microchips ha supuesto ya, a fecha de octubre, la pérdida de más de mil empleos eventuales en automoción (700 en las auxiliares y 300 en PSA al suprimir temporalmente el turno de noche en la la fábrica zaragozana de Figueruelas).

"Normalmente no hacemos ruedas de prensa conjuntas los sindicatos y la patronal", ha explicado, pero la gravedad de la situación les ha llevado a hacerlo para "clamar por una solución que venga de Europa". "No se puede perder un minuto más. Está en juego la industria europea, la que más afianza a la gente en su territorio y la que más estabilidad ofrece", ha dicho. No puede ser que "por una ley que tiene que hacer Europa, que cambie el cálculo de la factura, se vaya a tirar el PIB europeo industrial" máxime cuando la reindustrialización del Viejo Continente se hace más necesaria que nunca.

Javier Ferrer, presidente de la FEMZ (Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza) , ha recordado que hace un año el precio del megavatio era de 35 euros y ahora está en los 240 euros. "El coste energético representa ya la mitad del coste del producto", lo que sin duda, derivará en una escalada de precios como ya se está viendo con una inflación desbocada. En una encuesta realizada por la patronal estas dos últimas semanas a más de un centenar de empresas, la mayoría, el 59% asegura que tendrá que repercutir la subida del precio de la luz incrementando precios. Mientras tanto, un 5% de empresas reconoce que de continuar esta situación deberá adoptar medidas drásticas como ERTE o ERE de extinción, si bien solo un 3% confiesa que esto puede llevarle al cierre del negocio.

Ana Sánchez, secretaria general de Industria de CC. OO. Aragón, ha pedido que se puedan utilizar ERTE de fuerza mayor como durante la covid, en los que no computaban en el desempleo los días que se aplicasen del expediente, para que los trabajadores de la automoción y de otros sectores industriales no se vean especialmente penalizados. Si bien, ha reconocido, es solo una propuesta de momento.