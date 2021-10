Cumbre de la antigua Corona de Aragón | Aragón, Valencia, Baleares y Cataluña unen sus fuerzas para potenciar sus economías

Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña, las comunidades que corresponden a los territorios, reinos y condados que conformaron antaño la Corona de Aragón, estrechan lazos para proyectar un futuro económico más próspero y mejorar la convivencia. Con un 32% de la población española y casi el 35% del Producto Interior Bruto español, buscarán trazar estrategias comunes a través de una colaboración empresarial que el presidente de la DGA, Javier Lambán, confía en que sirva para encontrar soluciones "a los grandes problemas que tiene el país".

A la cita acudieron el valenciano Ximo Puig y la balear Francina Armengol. Solo faltó el catalán Pere Aragonès, que delegó en su consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, la representación de Cataluña en el primer encuentro que reúne a las cuatro autonomías desde inicios de este siglo. Y no será el último, pues nace con visos de continuidad. Entre sus objetivos figuran conseguir algún proyecto económico que se pueda financiar con fondos europeos y exigir un rápido avance en las infraestructuras que comparten.

Aunque las patronales incluyeron entre sus peticiones un modelo de financiación autonómica justo, el tema no se abordó en la cumbre institucional. No tocaba. Forma parte, de hecho, de las "divergencias". Lambán lo reconoció sin ambages al asegurar que la reunión no iba a ser "el bálsamo de fierabrás" capaz de resolver todos sus problemas.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, instó "tejer una alianza general entre las comunidades autónomas" respecto de la reforma del modelo de financiación, "sin partidismos, sin cortoplacismos y sin pensar simplemente en la visión de cada uno". Apostó, además, por "desidentitarizar" el debate. Para Puig, "no tiene ningún tipo de sentido" que se hagan, respecto de la financiación autonómica, frentes contra el Gobierno de España y entre las comunidades. "Este no es un debate entre nacionalismos, entre regionalismos", zanjó.

Ximo Puig: "Urge acelerar el corredor ferroviario y la conexión Sagunto-Teruel-Zaragoza. También hay que impulsar el potencial logístico. Así lo hacen regiones del norte, no compitiendo entre ellas"

Fuera de la cumbre, también abogó la balear Francina Armengol por que el Gobierno de Pedro Sánchez atienda a "la España que se vacía, pero sin olvidar a la que se llena, que ella representa.

Lo importante del encuentro de este jueves, según destacaron los participantes, fue que se celebrara, que acercaran posturas y que se escucharan. "Los intercambios comerciales, empresariales, sociales y culturales entre nosotros son de tal intensidad que planificar el futuro por nuestra parte sería un error si no tuviéramos en cuenta a nuestros vecinos", recalcó el presidente aragonés.

No dejó pasar la ocasión Lambán para recordar que fue la Corona de Aragón "una de las formaciones políticas más formidables e interesantes de la Edad Media". Y destacó, por ello, el "acierto pleno" de las conferencias de empresarios de reunirse para empezar a trabajar juntos. En su opinión, aparte de las "resonancias históricas" hay realidades económicas y sociales que hacen que las cuatro autonomías sean "una verdadera comunidad económica, no política", diferenció.

Poco tiene que ver la realidad de Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares con la de Cataluña. Aunque estrechar los lazos empresariales podría facilitar el encaje de Cataluña en España. Lambán destacó, en este sentido, la "función patriótica" que están desarrollando los empresarios para contribuir desde su ámbito "a que los problemas del país se vayan encauzando". Porque pasar de lo abstracto de los problemas políticos a lo concreto de lo económico "puede ser una buena manera de encontrar soluciones", aragonés.

Javier Lambán: "Esta reunión no va a resolver todos los problemas, pero hablar de economía puede ser el camino para que otro tipo de divergencias políticas de más difícil solución se vayan poco a poco despejando"

En la cumbre institucional se analizó la posibilidad de que las cuatro autonomías puedan compartir algún proyecto financiado a través de los fondos europeos. Convencidos de que "con sensatez y con sentido común" es posible alcanzar acuerdos que reviertan en el bien común. Porque "hablar de economía puede ser el camino para que otro tipo de problemas políticos de más difícil solución se vayan despejando", insistió Lambán.

La candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 tampoco estuvo encima de la mesa, pero sí fue motivo de conversación entre el presidente de la DGA y la consejera de Presidencia catalana.

Respecto al nombre del proyecto, Lambán confió en que "al final prevalecerá el sentido común". Porque de "si alguien sigue empeñado en Barcelona Pirineus no nos encontrará". Las patronales acordaron colaborar para apoyar el proyecto. El barón aragonés detalló que sigue en contacto con el presidente del Comité Olímpico Español para "presentar las exigencias del Comité Olímpico Internacional que es, en definitiva, el que marca las reglas del juego".

Cumbre empresarial de los territorios de la Antigua Corona de Aragón Oliver Duch

Avanzar a un Estado federal sostenido en la cogobernaza es un objetivo común para la mayoría de los participantes. A través de "sustituir el centralismo tradicional de la concepción radial del Estado por una España en red que se vaya desarrollando y construyendo como país sobre la implicación de todas y cada una de las partes", detalló Lambán.

Puig insistió en que "es el tiempo de la cooperación", de la capacidad de sumar sinergias para aumentar la competitividad de las empresas y de generar "futuro" en los cuatro territorios, que comparten historia e intereses, en algún caso diversos, aunque con una voluntad clara de trabajar conjuntamente para alcanzar una prosperidad "hacia la que no hay atajos". Hizo hincapié en las consecuencias de la pandemia y en las nuevas incertidumbres por los costes energéticos y de las materias primas y en la necesidad, ante este nuevo escenario, de trabajar conjuntamente.

Laura Vilagrà: "Es importante romper la movilidad radial del Estado, buscar la cooperación para captar fondos europeos, lograr una financiación más justa y potenciar la reindustrialización"

Armengol alabó la apuesta de las patronales por este foro de diálogo junto con los gobiernos autonómicos con el fin de compartir estrategias y objetivos de presente y futuro tras una pandemia "muy complicada" con vistas a reactivar la economía, en la que es fundamental el trabajo conjunto entre lo público y lo privado.

La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, resaltó el motor económico de "primer orden" que representan el eje del Ebro y el Mediterráneo, el más dinámico del sur de Europa.