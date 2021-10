Sanidad abre este viernes la autocita para la vacuna contra gripe y la tercera dosis de covid

El Departamento de Sanidad abrirá este viernes las agendas para que los mayores de 65 años puedan citarse para vacunarse contra la gripe. Además, a aquellos que tienen más de 70 años también se les aplicará la doble cita: gripe y dosis de refuerzo de covid. Como en la campaña contra el coronavirus, se utilizará el sistema de autocita a través tanto de la página web como de la aplicación Salud Informa. No obstante, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha recomendado que primero se intente a través de la página web, porque la "aplicación tarda un poco más en estar operativa".

La vacunación comenzará en los centros de salud durante la próxima semana y son 291.000 aragoneses los llamados a inmunizarse en esta primera fase del calendario de vacunación (71.000 en la franja de edad de 65 a 69 y 220.000 mayores de 70 años). Las personas de 65 a 69 años podrán escoger día y hora para la vacunación contra la gripe y para los mayores de 70 años la cita será automáticamente doble, aunque posteriormente en el centro de salud se puede rechazar una de las dos inyecciones. Desde la Consejería que dirige Repollés se ha insistido en la importancia de que este colectivo reciba ambas inyecciones y confían en que la vacunación de covid aumente, todavía más, la cobertura de gripe en las personas de mayor edad.

La dosis adicional contra el coronavirus se administrará siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses desde la última dosis y se utilizarán Pfizer y Moderna, independientemente de la que se pusiera en los dos primeros pinchazos.

En el caso de los mutualistas, la vacunación contra la gripe se realizará en sus centros sanitarios de referencia habituales, ya sean públicos o de entidades privadas. La vacunación de la dosis de refuerzo contra la covid de los mayores de 70 años estará a cargo del sistema público de salud a través de la autocita.

Dosis de refuerzo para Janssen

Una vez se termine con la inoculación de la tercera dosis contra la covid en mayores de 70 años, el Departamento de Sanidad iniciará la inoculación de refuerzo para aquellos que recibieron Janssen. En su día, la Comunidad administró 58.945 monodosis, aunque quizás no todos se vuelvan a vacunar en Aragón, puesto que se inyectó a temporeros y otras personas que cambian de residencia a lo largo del año como los estudiantes Erasmus. No obstante, la consejera ha señalado que existe un censo "perfectamente delimitado" con el que no prevén que haya problemas a la hora de contactar con estas personas.

En este sentido, ha abierto la posibilidad de que además de con el sistema de autocita se pueda utilizar el llamamiento activo, según se considere "más oportuno". Asimismo, ha insistido en que existe colaboración entre comunidades para que aquellos que se vacunaron en Aragón y ahora estén en otra región puedan recibir esta dosis de refuerzo y viceversa. En todo caso, según el acuerdo del Ministerio de Sanidad, hasta el 15 de noviembre no se podrán empezar a administrar y será necesario que hayan pasado tres meses desde el pinchazo anterior.

Campaña antigripal