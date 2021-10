Errejón, en Zaragoza: "Lo importante es derogar la reforma laboral, no quién se sienta en la mesa"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves en Zaragoza que lo importante es derogar la reforma laboral del PP y no quién se sienta a la mesa. Lo ha dicho tras una reunión con CHA y Compromís en la que las tres fuerzas políticas han firmado la llamada ‘Declaración de Zaragoza’, en la que se comprometen a recuperar la iniciativa y estrechar la colaboración en materia de justicia social, transición ecológica, feminismo y democratización de la vida política. En ella avisan al Gobierno de que si no hace los deberes, “el ánimo del cinismo y la desafección lo capitalizarán los reaccionarios”. Las tres fuerzas han reafirmado su estrategia “de largo recorrido”, si bien CHA ha aclarado que se presentará a las próximas elecciones municipales y autonómicas con sus siglas.

Errejón se ha mostrado “firmemente preocupado” por la ofensiva de quienes quieren que el país “retroceda cuatro o cinco décadas en derechos y libertades”. “Creemos que al Gobierno de España le hacen falta voces que le empujen, le saquen del ensimismamiento y le obliguen a cumplir sus compromisos con la sociedad”, ha dicho. Como ejemplo ha puesto la reforma laboral. “Lo importante son los contenidos. Fue nefasta para los trabajadores, produjo una devaluación salarial que ha empobrecido a las familias. Su derogación es urgente, no admite excusas. Sánchez no es un árbitro, sino el presidente del Gobierno. Le exigimos transparencia, que diga cuándo lo va a hacer y si restablecerá los derechos perdidos. Tiene que pronunciarse”, ha manifestado.

"No estamos en tiempo de elecciones"

Tampoco Joan Baldoví, de Compromís, entiende que, tres años después, la reforma siga en pie, al igual que ocurre con la “ley mordaza”. En este sentido, ha incidido en que “en política, la discreción es una virtud”. “No hace ningún favor para el futuro que al final solo queden las peleas. Las diferencias se deben discutir en privado, dar una imagen de unidad es lo mejor que puede hacer el Gobierno de cara a los ciudadanos. Menos ruido y más BOE”, ha señalado.

Preguntados por una posible confluencia con la plataforma que estaría preparando Yolanda Díaz, tanto Baldoví como Errejón han recalcado que “no estamos en tiempo de elecciones”. “Solo lo está el señor Casado. Nadie del Gobierno progresista debería estar haciendo hoy cálculos electorales”, ha dicho el primero. Y respecto a la negociación de los Presupuestos, han incidido en que las fuerzas progresistas deben de aprovechar los dos años que restan de legislatura para hacer todo lo que no se ha hecho y mejorar la vida de la gente. Para el líder de Más País, es “fundamental” que Sánchez “se moje” con cifras para una transición ecológica que beneficie a quienes más lo necesitan, así como en materia de salud mental. “Los presupuestos saldrán adelante siempre que asuma que no está en mayoría. Creo que las cuestiones que ponemos encima de la mesa son de sentido común”, ha expuesto.

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la investigación por la supuesta patada a un vecino de Madrid, que hará que se tenga que sentar en el banquillo en breve. En este sentido, ha asegurado que la denuncia “no tiene pies ni cabeza” y que está deseando dar todas las explicaciones.

Financiación autonómica

Otra cuestión que ha salido a colación ha sido la reforma de la financiación autonómica. “Es uno de los graves problemas que tenemos los territorios. Lo que hay que hacer es hablar de ella. Esta iba a ser la legislatura de la financiación, pero por la pandemia, y porque el propio Gobierno no quiere cambiar las cosas, no está saliendo adelante. El sistema actual no es beneficioso para Aragón. El Gobierno de España tiene que ser consciente de ello y hacer cambios”, ha lamentado el presidente de CHA, Joaquín Palacín. A este respecto, Baldoví ha adelantado que este próximo mes de noviembre, el Ejecutivo tiene previsto presentar un primer documento respecto a los criterios de población. “La solución no es que las comunidades estemos enfrentadas, sino ver lo que cuestan los servicios en cada territorio y pagar su coste real”, ha subrayado.