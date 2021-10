Guía para pasarlo de miedo en el puente de Todos los Santos, este año sin Trasmoz

Varias localidades aragonesas cuentan con tradiciones singulares vinculadas a Todos los Santos. En tiempos ancestrales se pensaba que esa noche se abrían las puertas del inframundo y las poblaciones buscaban el modo de esconderse de las ánimas errantes. Pese a el levantamiento de restricciones en la comunidad, y con el recuerdo de la noche de ánimas del 2019, muchos pueblos de Aragón imprescindibles no han programado nada para despedir octubre en su última noche.

Comunicado oficial en las páginas web de Trasmoz y Radiquero Heraldo.es

Ni Trasmoz ni Radiquero han organizado nada para esta festividad tan importante. Sin embargo, otras localidades han anunciado diversas actividades para la noche de Todos los Santos. Pincha sobre el mapa para conocer la programación:

Zaragoza

29 y 30 de octubre y 5 y 6 de noviembre. 20.00. Salida desde la Capilla Yarza del cementerio de Torrero. 'Una visita a los orígenes'. Visitas Nocturnas Teatralizadas en el Cementerio de Torrero.

30 de octubre. 19.00. Iglesia de San Pablo 'De tumba en tumba. La muerte en la iglesia de San Pablo'. Visita especial para conocer antiguos ritos y recordar viejas costumbres relativos a la muerte.

1 de noviembre. 17.30. Parque Deportivo Ebro. El Jardín de las Artes 'Halloween Peliagudo. Leyendas de Aragón: Lobas, Dragonas y Gigantas'.

Huesca

30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. 12.00. Visitas guiadas al cementerio municipal (aforo máximo de 40 plazas).

Teruel

29 de octubre. 17.45. Coreografía 'Esto es Halloween' en la plaza de San Juan. 18.45. Desfile de disfraces.

Villanúa

29 de octubre. 21.15. Jack Denizar. Viaje de un reputado espiritista (+12 años).

31 de octubre. Noche 'D'almetas'. 15.30. Charrada. 18.00. Taller de disfraces. 20.30. Pasacalles. 21.30. Concierto electro-folk.

Canfranc

30 de octubre. 18.00. Cuentacuentos, juegos y disfraces en las Escuelas.

31 de octubre. Scape Room (de 14 a 18 años).

Piedrafita de Jaca

31 de octubre. 11.30. Paseo guiado 'Mitos y leyendas en el Valle de Tena'. 19.30. Visita guiada teatralizada.

Jaca

30 de octubre. 19.30. Visitas en Rapitán (AFORO COMPLETO).

Murillo de Gállego

31 de octubre. 18.00. Chocolate en la plaza y pasacalles de disfraces.

Biscarrués

31 de octubre. 19.00. Truco o Trato por las calles. 21.15. Paseo del terror con farolillos y linternas desde la plaza. 22.30. Encendido de la hoguera en la palza.

Hoz de Barbastro

31 de octubre. 11.30. Paseo guiado 'mitos y leyendas del Valle de Tena' (Punto de encuentro: C. I. Brujería). 17.30. Cuentacuentos y juegos (plaza del Refugio). 19.30. Visita guiada 'Conociendo as bruixas' (C. I. Brujería).

Estadilla

31 de octubre. 17.00. Títeres de Cachiporra: 'La calle de los fantasmas' (Teatro Arbolé). 18.00. Pasacalles Truco o Trato. 19.00. Reparto de castañas. 22.00. Cine de terror en el Salón Buñero.

Fonz

28 de octubre. Seres terroríficos en la biblioteca.

31 de octubre. 17.00. Cuentacuentos en L'Urmo.

Fraga

30 de octubre. 18.30. Gymkana terrorífica (De 11 a 15 años). 22.30. Gymkana terrorífica (+16 años)

Vera de Moncayo

7 de noviembre. 10.30. Una cata de misterio. Emociones garnacha.

Calatayud

30 de octubre. 22.30. Cine: 'Halloween Kills'.

31 de octubre. 19.30 y 21.30. Cine: 'Halloween Kills'.

1 de noviembre. 19.30. Cine: 'Halloween Kills'.

Osera de Ebro

31 de octubre. 19.00 Disfraces en la plaza. 18.00. Casa del terror infantil. 20.00. Casa del terror adulto. Pasaje del terror 'La casa cuna del Ebro'. En el salón polivalente Cruz Roja.

Alcañiz y pedanías

30 de octubre. Pasaje del Terror en el Centro Joven ‘El Mercado’ de Alcañiz.

31 de octubre. 20.00. Cine: 'Monster House’ (para niños de 5º de primaria) en el Centro Joven. 22.00. Cine: 'Los Otros' (para más de 16 años).

Andorra

31 de octubre. 11.00. Manualidades y música en la avda. San Jorge. 17.30. Disco móvil terrorífica y photocall en la plaza del Regallo.

Griegos

30 de octubre. 17.30. Animación infantil, pintacaras y picoteo. 0.00. Discomóvil en el Almacén.