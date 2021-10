Esteban Celorrio: "Helios me dio todo, yo daré todo por Helios"

Helios y Celorrio, Celorrio y Helios... Historia dorada del deporte aragonés y español. Además, según los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo, nuevo presidente del Centro Natación Helios.

Usted que lo ha sido todo en el deporte, ¿para qué se mete en este fregado?

Buena pregunta (sonríe).

Busco una respuesta...

Porque Helios me dio todo. Es un ejercicio de reciprocidad. Helios me dio todo, y yo daré todo por Helios.

Me gusta lo que dice.

Desde luego, yo no habría llegado hasta donde llegué si no hubiera sido por Helios.

¿No habría sido campeón mundial y subcampeón olímpico?

Por supuesto que no. Mi padre era ferroviario. Trabajaba en la Estación del Norte. Tuve la suerte de que conocía al practicante de Helios, lo que ahora sería el ATS, y vine al club. Así me introduje en el piragüismo. De infantil, ya fui cuatro veces campeón de España. Rápidamente me llamaron del equipo nacional. Había un nivel extraordinario. En la selección estuve desde 1971. El K-4 lo formamos en 1974.

Esa máquina de ganar: Herminio Menéndez, Ramos Misioné, Díaz-Flor y Esteban Celorrio.

Así es: un asturiano, un lucense, un ceutí y un zaragozano. Campeones del Mundo en Belgrado en 1975 y subcampeones olímpicos en Montreal 1976.

¿Cuál fue el secreto de esa locomotora humana? Porque, en verdad, ustedes obtuvieron el primer podio olímpico de ley del deporte español.

Me lo he preguntado muchas veces. Incluso Kubala, entonces seleccionador de fútbol, vino a Montreal para observar nuestra metodología. Dijo que teníamos que escribir lo que hacíamos.

Fueron pioneros.

Es cierto. Iniciamos una serie de éxitos del piragüismo español que llega hasta nuestros días: Saúl Craviotto fue abanderado de España en Tokio. Por cierto, los tres (Menéndez, Misioné y Díaz-Flor) me han llamado para felicitarme. Me siento afortunado del tiempo que pasamos juntos, de la formación que recibí, de todo lo bueno que me dio el deporte para luego manejarme en la vida: saber ganar y perder, comprobar que apenas unas décimas separan el éxito del fracaso.

Usted es ganador. ¿Qué proyectos maneja para Helios?

Los equipos de Helios tienen que volver a competir a tope, por todo. El deporte es superación. Hay que aspirar a todo. En el club habrá sitio para todo, también para barbacoas; pero el socio también quiere deporte de competición.

Helios es un paraíso a apenas cien metros del Pilar, pero Helios también fue un equipo de flipar de División de Honor de baloncesto (actual ACB), de División de Honor de balonmano (actual Asobal) y no fue campeón de España de waterpolo por un pelo.

También hubo una gran sección de atletismo, en la que corría Abel Antón.

Cierto, en los tiempos de Fermín Luesma como presidente.

Y un gran equipo de pelota, con Javier Mínguez. Armando Ordovás también va a estar. Hay buenos equipos de baloncesto. Qué decir de remo: de aquí ha salido Esther Briz. Tenemos que intentar recuperar la sección de balonmano, entre otras.

Qué gran equipo en División de Honor, con José Luis Tejel en el banquillo: el mítico Poblador, Postigo, Ariño, Sánchez, Pitarch…

Se pueden hacer muchas cosas. Pese a las dos grandes crisis que hemos pasado, la económica de 2008 y la de la pandemia, el club sigue contando con 8.600 abonados en un lugar privilegiado de Zaragoza.

También duele la situación de la sección de fútbol, un equipo tan bonito, tan querido y respetado en Zaragoza como Helios.

El problema fue la desaparición del campo de fútbol. Vamos a intentar buscar soluciones, también en el fútbol.

¿Conseguirá que algún deportista del Centro Natación Helios siga su estela y ascienda algún día a un podio olímpico?

No lo sé. Lo que sí sé es que intentaré que Helios tenga los mejores entrenadores para que así sea, para que Helios vuelva a estar entre los mejores.