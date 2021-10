La solidaridad y resistencia de la sociedad aragonesa, galardonadas por la ONCE

El proyecto Acompañando-T, Joaquín Santos Martí, Salvador Berlanga Quintero, Grupo Sesé y el Personal Sanitario han recibido los Premios Solidarios ONCE Aragón 2021, la máxima distinción institucional que concede anualmente a nivel autonómico, en el acto que se ha celebrado en el Patio de la Infanta de Zaragoza. En esta edición los premios se han celebrado bajo el lema ‘Separadamente juntos’, tras la suspensión de los premios el año pasado por la pandemia. Estos galardones se han convertido en un homenaje a la fortaleza y solidaridad de la sociedad de Aragón, informa la institución en una nota de prensa.

Han participado en la gala las consejeras de Ciudanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y de Sanidad, Sira Repollés; Alberto Durán, vicepresidente de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas de la ONCE; Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza; Marivi Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón; José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón; y Raquel Pérez Valcárcel, delegada territorial de la ONCE en Aragón.

También han asistido Rosa María Serrano, delegada del Gobierno en Aragón; Javier Sada Beltrán, presidente de las Cortes de Aragón; Emma Buj, alcaldesa de Teruel; y representantes de la discapacidad y de la sociedad de Aragón.

Acompañando-T ha recibido el premio en la categoría Institución, Organización, Entidad, ONG por realizar un proyecto de buena vecindad y creación de redes ciudadanas para la convivencia y apoyo a las personas en situaciones de aislamiento convirtiendo a la ciudad de Teruel en un referente de buena vecindad.

Joaquín Santos Martín ha sido distinguido con el premio Programa, Artículo o Proyecto de comunicación por su faceta divulgativa y comunicativa, su compromiso y relación con las entidades de la discapacidad y del Tercer Sector que han ido siempre en la colaboración máxima, demostrando empatía y carácter constructivo y resolutivo.

El premio a Persona Física de la Comunidad Autónoma ha sido para Salvador Berlanga Quintero por luchar por un medio rural con futuro y una sociedad más justa e igualitaria desde la discapacidad o lejos de ella. Siempre defendiendo lo que cree justo, reivindicador, innovador, músico y, sobre todo, consciente del momento en el que se mueve la sociedad.

El premio Empresa ha recaído en Grupo Sesé por su fuerte compromiso con las cuestiones sociales y, a través de su Fundación, trabajar activamente para la accesibilidad e integración de los colectivos más desprotegidos, priorizando la contratación de personal trabajador con discapacidad y o en riesgo de exclusión social, desarrollando estrategias y aplicando metodologías que logren la inclusión real.

Finalmente, el premio Estamento de la Administración Pública ha sido para el Personal Sanitario en lo que supone un reconocimiento a todos los profesionales del sector sanitario, desde los médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, trabajadores de cocinas, personal administrativo, limpieza, mantenimiento, etc., que se enfrentaron y enfrentan al virus.