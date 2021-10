"Los Reyes Magos no traerán bicicletas a los niños esta Navidad"

“Los Reyes Magos de Oriente no traerán bicicletas a los niños la próxima Navidad”. Al menos, para quienes a estas alturas del año sus padres no hayan realizado ya la reserva en alguna tienda o, incluso, a través del comercio ‘online’. Así lo afirma Diego Tamé, de Adrenalina Bikes y presidente del equipo ciclista del mismo nombre de Utebo, al señalar que “el ‘stock’ está más que agotado por la pandemia, que ha provocado una falta de suministros sin precedentes”.

La escasez, que viene padeciendo el mercado desde que estalló la covid en marzo de 2020, no es un fenómeno nuevo, pero se vislumbra de forma especialmente negativa en estas fechas porque tanto el Black Friday como la Navidad son los mejores momentos de la temporada para hacer caja.

Un problema de toda la gama de vehículos

La ausencia de existencias afecta, además, a todo tipo de bicicletas, no solo a las infantiles, con especial incidencia en las eléctricas, cuya demanda desborda ampliamente a la oferta. El plazo de espera para la entrega de una bici eléctrica, cuyo precio arranca desde los 2.000 euros y ronda los 3.500 euros de media, se alarga a los cinco o seis meses.

El sector vive la crisis desatada por la escasa demanda con “inquietud”. “Faltan bicicletas de todas las gamas porque, además, no hay tampoco componentes ni accesorios, a veces intercambiables entre distintos modelos. Todas las miradas se dirigen a Asia, donde gigantes en el montaje de bicicletas como Giant (Taiwán) o de componentes -cadenas, sirgas, frenos, juegos de piñones...- como Shimano (Japón) que copan el mercado, están “saturados” y su producción, afirman, no da más de sí. Las interrupciones por los nuevos contagios de la covid tampoco ayudan a mejorar el suministro. La dependencia del mercado oriental es absoluta y en Europa, de momento, no hay empresas que se atrevan a lanzarse a la producción a gran escala temiendo que el problema sea solo puntual.

Menos bicis y más caras

Menos bicicletas y más caras. Su precio, desde que comenzó la pandemia, ha subido entre un 10 y un 15% de media. “Los grandes fabricantes asiáticos se han aprovechado de la crisis para aumentar el precio de sus productos que ahora obligan a hacer los pedidos con dos años de antelación”, afirma Tamé.

Y, ¿hasta cuándo se va a extender la crisis?

Con permiso de la pandemia y de su evolución sanitaria en todo el mundo, la falta de ‘stock’ de bicicletas podría alargarse todavía un tiempo, “lo más probable, hasta mayo o junio del 2022”, augura Tamé.

