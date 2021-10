Aprender y conoixer l'aragonés: hoy hablamos sobre la 'birolla', la comida

En aragonés, la palabra birolla puede tener dos acepciones: la primera, significa "comida, alimentos" y es la que se usa en el valle de Chistau (Se feba la birolla en la olla colgada d’el cremallo; que habrá que dir a comer, que la birolla me pienso que m’espera). La segunda significa "comilona, merendola con mucha comida", que es la que se utiliza en La Fueva y otros lugares de Sobrarbe (Han fecho una birolla os cazadors). Lo interesante de esta palabra es la cantidad de frases hechas y expresiones que el chistabín tiene con este vocablo.

Veamos algunos de sus usos

A birolla feta. A mesa puesta.

A birolla y cama. Con los gastos cubiertos, es decir, con alojamiento y manutención. Antiguamente era frecuente contratar braceros de otras zonas y permanecían alojados en las casas para las que trabajaban, recibiendo birolla (comida) y cama, además del sueldo (Veniban a troballar fobanos que se quedaban a birolla y cama; en l’hospital a birolla y cama yere).

A l’aglor de la birolla. Al olor de la sardina, merodeando, cuando se intuye que hay buena comida (Golica la pobra clotiando a l’aglor de la birolla; y quan se fa la horeta, tot el bulliguer de chent, a l’aglor de la birolla, cara casa Chansón perque ye alí an que farán la cena).

Vivir de la birolla. Vivir del cuento, sin esforzarse demasiado.

Venir a birolla presta / Venir a birolla feta. Llegar a mesa puesta.

Venir a la birolla. Estar al husmo de la comida, estar muy pendiente y dispuesto cuando se trata de comer (Tiens fambre que viens a la birolla; ya viens a la birolla, no sé si per la hora u per l’aglor).

Venir-se-ne a la birolla. Ir a comer (Ya me’n viengo a la birolla que tiengo fambre ya).

Birolla de cada día. Comida corriente, alimentos habituales que se comen a diario.

Birolla enchapuzada. Comida elaborada con demasiado caldo, excesivamente aguada o caldosa.

Chupar de la birolla. Querer sacar provecho de algo ajeno, chupar del bote, vivir del cuento (Han entrau en la politica ta chupar de la birolla; ye un feniant, no piensa que en chupar de la birolla).

Dir a la birolla. Ir a comer (Ya ye hora de dir a la birolla).

Fer la birolla. Preparar la comida, cocinar (Te febas la birolla con el que tenebas de casa, alavez nos comeben tot; no tos asentez n’a mesa que encara no ye feta la birolla; la birolla rai, me la foi yo).

Pensar en la birolla. Ser un glotón (Ye un fartizo no más piensa que en la birolla).

La birolla loca que a toz en toca. Donde comen dos, comen tres; frase que indica que siempre que hay comida se puede repartir y que uno más o menos no importa o no se nota (¿Qué veniz sin decir-lo? ¡no tos esperabe!, ixo rai, la birolla loca que a totz en toca).

