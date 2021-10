Retiran el fármaco Champix para dejar de fumar con el que se ha tratado a más de 4.580 aragoneses durante este año

La Agencia Española del Medicamento ha retirado temporalmente el medicamento Champix (vareniclina), uno de los más populares dejar de fumar. El Ministerio de Sanidad incluyó este tratamiento en la cartera de servicios a principios de 2020. Durante este año, entre enero y agosto, 4.583 pacientes en Aragón han sido tratados con este fármaco en sus terapias para dejar el tabaco, una pauta que dura tres meses, aunque no todos la completaban, concretaron desde el Departamento de Sanidad. Desde la Consejería aclararon que en junio iniciaron el tratamiento 1.143 pacientes aragoneses; en julio eran 627 y en agosto, 245.

Esta retirada ha provocado a su vez problemas de suministro de otro fármaco financiado por la sanidad pública, Zyntabac (bupropión), ante el aumento de la demanda, explicó la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios comunicó en julio la parada de la distribución de nuevas unidades de Champix mientras se investigaba la presencia de la impureza N-nitrosovareniclina en el medicamento e informó de la retirada preventiva de tres lotes al detectar niveles superiores al límite establecido por la compañía Pfizer. No se ha identificado, aclaran, un riesgo inmediato para los pacientes tratados con este medicamento. Mientras no se reanude el suministro del medicamento en el mercado, no se deberá prescribir Champix y en su lugar se deberán tener en cuenta tratamientos alternativos para la dependencia a nicotina.

Mientras persista el problema de suministro, y ante la posibilidad de no poder completar el tratamiento por ausencia del medicamento en mercado, la Agencia Española del Medicamento recomendó en septiembre que los pacientes que están en tratamiento con este fármaco se pongan en contacto con su médico para determinar la opción de usar otros tratamientos comercializados.

Los profesionales sanitarios mandan un mensaje de tranquilidad y restan importancia a este hecho porque, aseguran, hay otras alternativas igual de eficaces para los pacientes que quieran dejar de fumar. Para el doctor José Ángel Carretero, jefe de sección de Neumología del Hospital Royo Villanova, el fármaco se retiró «por seguridad» y se ha sustituido por Zyntabac o por otro dipo de terapia con nicotina, como parches, chicles, comprimidos o spray, que son igual de efectivas.

Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), explicó que alternativas para dejar de fumar hay muchas, y la vareniclina solo es una de ellas. Como alternativa, relató, se recomiendan parches, chicles y terapia conductual.