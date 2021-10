Juzgado un vecino de La Almunia por atentado a dos guardias civiles al forcejear con ellos tras hacer fuego

Un juicio se ha celebrado este lunes por la mañana en el Juzgado Penal 2 de Zaragoza al ciudadano J. A. P., de 54 años, acusado de un delito de atentado a dos guardias civiles, la noche del pasado 23 de agosto en La Almunia de Doña Godina. El fiscal ha solicitado seis meses de prisión al acusado mientras que la acusación particular, que ejerce el letrado Jorge Piedrafita, en representación de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), ha elevado su petición a tres años de prisión.

El acusado fue sorprendido por los agentes de la guardia civil en La Almunia de Doña Godina haciendo fuego por la noche en la vía pública e incumpliendo las restricciones por la covid-19 al estar sin mascarilla. Los agentes de la Guardia Civil han descrito en la vista oral que detectaron al ciudadano acusado tras un aviso de que se estaba realizando fuego en la vía pública y se aproximaron al investigado para identificarlo e indicarle que se pusiera la mascarilla.

De forma desafiante ante la autoridad, les dijo: "Yo con mujeres no hablo”, "la Guardia Civil no vale para nada, mejor los Mossos d’Esquadra", "como te acerques o me digas algo te reviento, zorra” “no me mires que te voy a matar” y “eres una mierda, te voy a dar una paliza, ven aquí y lo verás”.

Después de proferir estas expresiones, el acusado trato de agredir a la agente de la Guardia Civil con puñetazos, patadas y escupitazos, lo que provocó que los agentes lo redujeran y procedieran a su detención.

En el juicio negó que profiriera esas frases a los miembros de la Guardia Civil y les acusó a ellos de actuar con "brutalidad policial" contra él, que no estaba haciendo nada.

Jorge Piedrafita, abogado de la AEGC y la agente agredida solicitó la condena por el delito de atentado a la autoridad, debido a que la conducta del investigado ha resultado plenamente probada y se ha denegado la presunción de inocencia del infractor conforme a los parámetros jurisprudenciales.

Desde la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) insisten en que seguirán trabajando sin descanso para que hechos como este obtengan la máxima condena y evitar su cierre con penas ínfimas, para tratar de erradicar la imagen “de que agredir a los agentes de la autoridad sale gratis”. Sobre todo, ahora que se han producido una "preocupante escalada de ataques" hacia la integridad los agentes y el principio de autoridad, lesionando los derecho de servidores públicos que salvaguardan los derechos de la ciudanía y velan por la salud pública en la pandemia de la covid-19.