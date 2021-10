El comité de empresa de IDL se levanta de la negociación tras anunciarles que quizá no cobren el último salario

El comité de empresa de IDL, compañía dedicada a la logística y secuenciación, se ha levantado de la mesa de negociación en la reunión celebrada este lunes por la tarde con la compañía, al indicarles la compañía de que quizá no abonen el último salario a los trabajadores. La próxima reunión está prevista para el 3 de noviembre.

Los trabajadores de IDL se encuentran oficialmente en situación de vacaciones desde que Stellantis rescindiese el pasado 9 de octubre el contrato que tenía con esta empresa en su planta de Figueruelas, donde prestaban sus servicios los 198 empleados de la firma de logística en Zaragoza.

La presidenta del comité de empresa, Griselda Ramón, ha indicado que los representantes de la dirección de IDL "se han limitado a entregarnos la documentación" por la que se comunicaba al órgano de representación de los trabajadores el despido de la plantilla.

Ramón ha relatado que la empresa "nos ha acusado de actuar de mala fe" por haber presentado una "denuncia por despido tácito" contra IDL, tras no presentarse esta al acto de conciliación con el SAMA y seguidamente les han informado de que estaban valorando las pérdidas económicas sufridas "para saber si nos iban a pagar las nóminas de este último mes", ha afirmado.

Por este motivo, el comité ha decidido abandonar la reunión. "Les he dicho que si no estaban seguros de pagarnos nuestros sueldos, no tenía sentido hablar de indemnizaciones", ha explicado Griselda Ramón.

El comité estudia las medidas a tomar y su línea de actuación de cara la próxima reunión, prevista para el 3 de noviembre, de cara a obtener las "máximas compensaciones" posibles, ha dicho la presidenta.

La representante de los trabajadores ha expresado la "indignación" de toda la plantilla y ha recordado que "IDL todavía no ha mandado ni una notificación a los trabajadores, todas las informaciones: el cese del contrato con Stellantis, el pase a vacaciones forzosas y el resto de comunicaciones hemos tenido que realizarlas desde el comité de empresa".

Los trabajadores de IDL han convocado una concentración para el próximo miércoles, 27 de octubre, a las 10.30 horas, delante del Edificio Pignatelli, y anuncian más movilizaciones.