La DGA ha pagado 12,3 millones por las jubilaciones forzosas de médicos, pero aún debe otros 37

El Gobierno de Aragón ha pagado hasta 12,3 millones de euros por las jubilaciones forzosas de médicos en 2013 y aún tiene pendientes otros 37, un agujero que, en palabras de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha "comprometido seriamente" el presupuesto del Departamento.

A preguntas de Vox, aseguró en el pleno de las Cortes que esta actuación –adoptada durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi– es "absurda" desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos y "tremendamente irresponsable" en un escenario de déficit de profesionales médicos, ya que afectó a nada menos que 500 facultativos. Repollés confirmó que hasta la fecha se han abonado más de 12 millones, así como que en la nómina de octubre se pagarán en torno a cuatro más. "Hasta septiembre, el Salud ha abonado las indemnizaciones a 118 médicos jubilados forzosamente. Una vez concretado el modo de devolver las cuantías y sus cotizaciones sociales, se ha pagado a 26 profesionales, 13 de los cuales ya habían percibido una parte", manifestó.

El compromiso, afirmó, es ir abonando todas las indemnizaciones "en los meses siguientes", una vez se tenga estructurada la forma de proceder, aunque no concretó el calendario de pagos como le pidieron desde la formación de ultraderecha.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, coincidió en que lo ocurrido es "gravísimo", ya que la decisión adoptada en 2013 "ha supuesto detraer una cantidad muy importante de los recursos disponibles en materia sanitaria en Aragón". También nombró los más de cien expedientes que siguen abiertos por "discrepancias" con las cantidades abonadas.

Nuevo plan de salud mental

También en el pleno, la consejera avanzó que el borrador del nuevo plan de salud mental de la Comunidad, que irá de 2022 a 2025, estará listo a final de año y empezará a aplicarse en el primer semestre del próximo ejercicio.

Será "continuista" y tendrá entre sus prioridades la prevención del agravamiento de los trastornos mentales y la prevención del suicidio. También pondrá el acento en mejorar los recursos de rehabilitación y en reforzar la colaboración con otros departamentos. "Habrá diálogo con usuarios, familias y entidades", enfatizó.

En esta línea, Repollés aseguró que el presupuesto de 2022 destinará un 5% más a este fin con el objetivo de tratar las consecuencias de la pandemia. A preguntas del PP, reconoció que "es verdad que Aragón adolece de recursos para ingresos de larga estancia", lo que obliga derivar a otras comunidades. Pronto, no obstante, podría haber novedades. "Espero poder anunciar un proyecto que permitirá contar con uno propio en la Comunidad y evitará desplazamientos", dijo.

De acuerdo con la consejera, en los últimos años se ha contratado a más personal y hay "espacios nuevos". No opina así el PP. La diputada Ana Marín cree que "no se ha avanzado nada" en materia de salud mental. "Abandonen los anhelos y los sueños y empiecen a actuar. Los problemas no se resuelven con promesas", aseveró.

Asimismo, acusó al cuatripartito de no haber cumplido el plan 2017-2021 y de haber retrocedido en lugar de avanzar. "La atención no ha mejorado. Ha empeorado con la pandemia", afirmó.