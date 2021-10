Fallece Juan Antonio García Toledo, consejero de HENNEO

Juan Antonio García Toledo (Zaragoza, 1950), jurista de reconocido prestigio y consejero de HENNEO, ha fallecido la madrugada de este sábado en la capital aragonesa después de una larga carrera profesional que inició como abogado del Estado y que estuvo marcada después por su trayectoria con cargos directivos en Caja Inmaculada (CAI) y en órganos de gobierno de Ibercaja Banco, del que fue vicesecretario tras la integración en la entidad aragonesa de Caja 3 (CAI, Caja Badajoz y Caja Círculo) en 2013.

García Toledo fue jefe de la Asesoría Jurídica y posteriormente director general de los Servicios Jurídicos de la Diputación General de Aragón, donde entró en 1982, antes de incorporarse en 1990 a la CAI, caja de ahorros en la que desempeñó diferentes puestos de responsabilidad, entre ellos el de director de Relaciones Institucionales y Corporativas y el de director general adjunto, cargo en el que vivió años de intenso trabajo con Tomás García Montes como director general y, después, con Luis Miguel Carrasco, en plena reestructuración del sistema financiero español. Fue entonces cuando se produjo la fusión 'fría' que dio lugar a Caja 3 y la absorción de esta por Ibercaja. Entre 2013 y 2019 ejerció como vicesecretario de Ibercaja Banco en virtud del acuerdo de integración con el grupo formado por CAI, Caja Badajoz y Caja Círculo.

Implicado de lleno en la sociedad aragonesa, presidió unos años la junta de la agrupación de miembros de antiguos alumnos de la escuela de negocios del IESE, presidió la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón y fue consejero de HENNEO, al que aportó mucho en su calidad de jurista especializado.

El 11 de marzo de 2018 ingresó en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación con un discurso titulado 'Derechos históricos y Constitución: estado de la cuestión. El caso de Aragón en particular'. En ese texto aseguró que la Comunidad tiene argumentos para defender su derecho histórico, ya que su «germen» está en el régimen foral, que fue derogado con el decreto de nueva planta de 1707, y en una disposición adicional en el Estatuto de Autonomía de 1982, que prevé no renunciar a esta facultad .«Es un legítimo orgullo incorporarme a la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación», reconoció entonces, y añadió su «gran agradecimiento hacia los académicos que me acogen». Entre ellos citó expresamente a Manuel Pizarro, quien fue el encargado de responder a su discurso con unas palabras de respaldo a la propuesta de García Toledo sobre los derechos históricos en Aragón bajo el amparo de la Constitución y con la reforma del Estatuto de Autonomía.