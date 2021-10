Arturo Aliaga: "Yo no me vendo por un plato de lentejas"

"Yo no me vendo por un plato de lentejas". Así de tajante ha concluido el presidente del PAR, Arturo Aliaga, sus declaraciones este sábado en el XV Congreso del Partido Aragonés (PAR), donde los compromisarios decidirán si repite en el cargo o si es su contrincante, Elena Allué, a la cabeza de la lista alternativa, quien le toma el relevo.

Según Aliaga, este viernes, un día antes de la votación, hubo de nuevo conversaciones con la exigencia de que "Arturo Aliaga se retire", ante lo que él ha respondido, entre los aplausos de sus seguidores, que no va a salir "por la puerta de atrás".

"Si la exigencia es que me retire, hombre, creo que me merezco un poco de respeto porque mi trayectoria hacia este partido y hacia Aragón merece un poco más de respeto que salir por la puerta falsa", ha ahondado, a la par que ha recordado que cuando anunció su candidatura buscaba un proyecto de unidad mientras que ahora "se ha precipitado todo, y las prisas son malas consejeras".

También ha afirmado que a él "no se le puede comprar" diciendo que se le nombra presidente honorífico y que se vaya al Senado. Es aquí cuando ha concluido con su frase: "Yo no me vendo por un plato de lentejas".

"El PAR está haciendo un trabajo serio; si la exigencia es que yo me quite yo me tengo que defender, hablando en plata", ha manifestado.

El también vicepresidente del Gobierno de Aragón ha desgranado en su intervención las líneas principales de su proyecto para "consolidar el PAR y prepararlo para el 2023 con un equipo de gente comprometida y que representa las sensibilidades y la geografía compleja de esta tierra".

El objetivo es hacer de Aragón una Comunidad "cada vez más próspera y donde todos se encuentren a gusto" vivan donde vivan, gracias a un proyecto sólido, moderado y "sin estridencias".

Los afiliados del PAR ya han comenzado a votar Twitter del PAR

Todo ello desde la "posición de privilegio" de haber vuelto al Gobierno de Aragón, esta vez en un cuatripartito, algo que les ha permitido sacar adelante "grandes proyectos" del PAR.

Su propuesta se basa en ejes que forman parte del "ADN" del partido, como defender la educación concertada o asegurar que no haya más presión fiscal, además de mantener las escuelas en el medio rural, asegurar la financiación de las comarcas o atender bien a los alcaldes.

En definitiva, ha defendido, en sus palabras, un programa que va dirigido a los más de 30.000 votantes de las listas autonómicas y a los más de 40.000 que lo hicieron en las municipales.