Ángela, la niña zaragozana que escribió a Pedro Sánchez: “Le pedí que se tomase la carta en serio”

“Hoy es el Día del Cáncer de Mama y justo he leído una carta de una niña que me ha escrito pidiendo ayuda para su madre que sufre esta enfermedad. La niña tiene 10 años, se llama Ángela y vive en Zaragoza”. Así arrancaba la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este martes 19 de octubre, con motivo del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama.

Lo que muchos no saben es que esta carta nace de la propuesta de una profesora de Lengua del colegio Sansueña de Zaragoza, Cristina Bonías, quien sugirió a sus alumnos escribir “una carta formal y enviársela a una persona importante”. “Me pareció buena idea ya que mi madre lleva muchos años con esta enfermedad y quería ayudarla”, admite la joven, segura en sus afirmaciones. Lo que no imaginaba es que, finalmente, conseguirían que le llegara. “Le pedí que ayudase más a la asociación a la que pertenece mi madre porque creo que no se está haciendo todo lo que se podría, y que se tomase la carta en serio”, añade Ángela Vicente.

“Cuando mi hija me dijo que iba a mandarle esta carta me sentí muy orgullosa, pero jamás pensé que la leería"

Todavía emocionada y orgullosa de la repercusión que está alcanzando, asegura que mucha gente le sigue dando la enhorabuena. “En el colegio todos mis profesores y también los compañeros de clase y del Stadium Casablanca”, explica.

Por supuesto, el primer apoyo que recibió fue el de su familia, sobre todo el de su madre, Gloria Vaquerizas Rivas, quien a sus 48 años lleva cuatro conviviendo con esta enfermedad, asegura, “muy desconocida”. “Cuando mi hija me dijo que iba a mandarle esta carta me sentí muy orgullosa, pero jamás pensé que la leería. De hecho, pensé que acabaría en la basura. Quién iba a imaginar que haría caso a lo que le escribía una niña de 10 años”, admite, sorprendida. Fue gracias a una amiga de una de sus hermanas como lograron hacer llegar el documento a la secretaria del presidente.

Ángela Vicente, la niña que escribió una carta a Pedro Sánchez, su madre, Gloria Vaquerizas. Francisco Jiménez

Fue en el año 2011 cuando, tras la baja de maternidad de la joven autora de esta carta; Gloria -su madre- se disponía a volver a reincorporarse a su empleo como Administrativa en MCMutual, donde ha trabajado durante casi 20 años. “Me noté algo raro en el pecho y mi marido me recomendó que fuese al médico para descartar que fuera nada malo”, rememora. En un principio, ella le restó importancia y lo achacó a la lactancia. Sin embargo, una revisión y dos biopsias confirmaron la peor de las noticias: “Era cáncer de mama”.

“Tras varios tratamientos logramos controlarlo y, hasta 2017, estuve tranquila tomando una pastilla al día y con revisiones periódicas”, explica. Sin embargo, en julio de ese año le detectaron metástasis en el pulmón y en tres huesos. “Desde entonces han sido ya seis las recaídas y la enfermedad continúa avanzando”, reconoce. Su hija, Ángela y una de sus hermanas, Menchu, la miran atentas mientras explica cómo han sido estos últimos años de enfermedad.

Se trata, aseguran, de una enfermedad todavía invisible. Tanto que, en su día oficial, el 13 de octubre -seis antes que el de Mama- prácticamente no hubo ningún tipo de repercusión en comparación con ésta última. “La Asociación Cáncer de Mama Metastásico tiene un lema: ‘Más investigación para más vida’. Yo no tengo cáncer de mama, tengo cáncer de mama metastásico, es otra cosa completamente distinta”, reivindica.

Además, asegura que el hecho de que Pedro Sánchez leyese esta carta durante un acto celebrado de la Fundación Amancio Ortega, ha supuesto un antes y un después a la hora de arrojar algo de luz sobre esta enfermedad.

Y este es el empeño de las integrantes de la Asociación Cáncer de Mama Metastásico, entidad creada en 2018 que surge precisamente de la necesidad de generar un lugar de encuentro para los pacientes y familiares de esta enfermedad que a día de hoy no tiene cura. Entre sus exigencias se encuentran, sobre todo, una mayor inversión en investigación y más recursos.

De hecho, hace unos meses, Gloria comenzó un nuevo tratamiento en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona. “No puede ser que pacientes de toda España nos veamos obligados a desplazarnos tan lejos para seguir avanzando en la lucha contra este cáncer. La nuestra es otra guerra completamente distinta”, reivindica.

Una guerra a la que continúan sumándose adeptos, como el Stadium Casablanca de Zaragoza, donde Ángela juega en el equipo de basket y, sus dos hermanos, Álvaro (13) y Alejandro (12), a fútbol. “Este domingo han organizado un acto solidario para recaudar fondos para nuestra asociación. La cita tendrá lugar a las 11.45, minutos antes del partido de Liga Femenina 2. Estamos muy felices y agradecidas por tantas acciones y muestras de cariño que estamos recibiendo como esta. Son imprescindibles para seguir avanzando”, afirma.