El fenómeno Twitch: "Al creador de contenido que le va bien gana muchísimo. Es una mina"

Nació en 2011 de la mano de Justin.tv -que lo sacó como producto secundario centrado en el mercado de los videojuegos-, pero fue a raíz de que Amazon la adquirió en 2014 cuando la plataforma de 'streaming' (contenido) en directo Twitch dio un salto espectacular y ha pasado a convertirse en todo un fenónemo que arrasa en internet. A enero de este año, tenía más de 17,5 millones de usuarios activos al día en todo el mundo.

La explicación de tal crecimiento hay que buscarla en la estrategia del gigante del comercio electrónico de vincular Twitch con las cuentas de Amazon Prime, tal y como destaca Javier Fabra, director de Secretariado de Desarrollo y Transformación Digital de la Universidad de Zaragoza. "Te permite que hagas el seguimiento y apoyes a un creador de contenido en un canal específico, y cada mes puedes ir cambiando. Está incluido gratis en tu suscripción; eso es un bombazo. Como ya tiene las suscripciones no le cuesta dinero; y es una forma de atraer más usuarios a su producto Amazon Prime y que los creadores de contenido vayan a la plataforma donde saben que hay usuarios que te van a seguir. Es una rueda que gira: más creadores de contenido, que se lo curran más para atraer a los usuarios y estos que van siguiendo más canales", indica.

Aunque su contenido más conocido son las competiciones de eSports y 'streaming' de videojuegos, en Twitch se pueden encontrar canales de las temáticas más diversas. "Charlas, música, análisis, viajes, retransmisión de eventos, etc. Es esperable que esta expansión derive, poco a poco, en una masificación de empresas e instituciones que busquen desembarcar en la plataforma para conectar con públicos jóvenes", apunta Elena Capapé, vicedecana del Área de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge.

Precisamente, durante la pandemia, los canales de cocina fueron una revolución, según resalta el también profesor en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de Unizar. "Era como un taller de cocina en directo a través de tu ordenador y eso es algo que hasta ahora jamás se había planteado", detalla Fabra, que también incide en que la publicidad que Amazon inserta en Twitch es propia. "Ha planteado una estrategia de márquetin que le está funcionando muy bien".

La plataforma cuenta con tres niveles de suscripción (desde los 3,99 euros a los 24,99 al mes) y en función del nivel el creador de contenidos ingresa más. El director de Secretariado de Desarrollo y Transformación Digital de la Universidad de Zaragoza se refiere a la rentabilidad de este negocio. "Al que le va bien gana muchísimo dinero. Es una mina", sostiene Javier Fabra, que también recuerda que los 'streamers' (creadores de contenidos) cuidan hasta el mínimo detalle en sus conexiones en directo. "Los que ganan de verdad dinero no improvisan, mueven una infraestructura exagerada para poder hacer eso. Por ejemplo, Ibai Llanos tiene un equipo completo de reporteros, de gente de márquetin, de estilistas…", explica.

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenidos más reconocidos en España junto con AuronPlay o El Rubius, y los tres mueven a millones de seguidores. En la Comunidad no hay aún un nombre de referencia, aunque cada vez son más lo que se suman a Twitch. Estos son tres ejemplos de 'streamers' aragoneses.

Tonacho, contenidos de variedad

Tonacho cuenta con 170.000 seguidores en su canal de Twitch. Tonacho

Tonacho, un 'streamer' aragonés de variedad, hizo su primer directo en Twitch allá por 2013, dos años después se pasó a hacerlos de forma regular y en la actualidad cuenta con 170.000 seguidores, una cifra nada desdeñable. Empezó tocando la guitarra y ahora, además de conciertos interactivos de rock, en su canal ofrece ejercicios para motivar a que los jóvenes se cuiden, tiene charlas con la gente y también es creador de contenidos del videojuego Minecraft.

"Llevo muchos años en redes; primero estuve en Youtuber. Para mí, Twitch es un hobby muy divertido, que me da algo de dinero (lo compagina con otro trabajo). Me lo paso genial en los directos, que es lo que reflejo. Es un disfrute sino no lo haría. Y la gente viene a entretenerse, a pasarlo bien; me tienen ya como su colega. Por ejemplo, esta mañana en mi directo de ejercicios han pasado por mi canal 1.200 personas", comenta satisfecho Tonacho, que dedica a esta plataforma de dos a cuatro horas diarias y tiene seguidores de todo el mundo. "De Japón, Perú, Estados Unidos... Y también me ven muchas personas de Aragón y del resto de España", detalla.

Bernal, ilustrador de libros y dibujante de 'El Jueves'

El zaragozano Bernal dibujando en directo en su canal en Twitch. B.

También el zaragozano Bernal -ilustrador de libros y dibujante de 'El Jueves'- está contento con su 'corta' andadura por esta plataforma, en concreto medio año. "Lo que me ha dado Twitch es algo que otras redes no me ofrece, que es una comunidad. Ellos se llaman a sí mismos bernadies (su nombre oficial es Bernabico). Le doy mucho valor a que haya 80 personas viéndote a las 12.30 un miércoles por la mañana, por ejemplo. Es un acercamiento diario que yo también necesito; tengo un trabajo muy solitario. Tres horas al día me conecto y hablo con la gente, nos reímos... Vas haciendo amistades", cuenta.

Su incursión arrancó en plena pandemia con un sorteo en las Navidades de 2020 (los solía hacer en Facebook) y al ver que a la gente le gustaba sus directos y que se iba suscribiendo a su canal (cuenta con 3.000 seguidores) se volcó de lleno. Todos los días -de 12.30 a 15.30- se asoma a Twitch para disfrute de su público. "La gente ve parte de mi trabajo antes de que sea publicado. En noviembre voy a sacar la segunda entrega del libro 'Juan sin móvil' y han visto como he hecho las ilustraciones. Han estado viendo el proceso", destaca Bernal, que reconoce que esta plataforma le supone "un respaldo económico importante". "Al mismo tiempo, a mí me exige devolver ese apoyo que tengo de ellos", añade.

La inmediatez y la cercanía del directo son, a su juicio, las claves del éxito de Twitch. "Me preguntan mucho cómo dibujo tal cosa, cómo he llegado a 'El jueves'... El tener a una persona que te gusta en directo, que ves que te responde, que hay una comunicación entre la gente que te está viendo... Eso engancha muchísmo", explica.

Yogui_grinch, directos de bienestar y salud mental

La zaragozana María Callejo, yogui_grinch en Twitch, hace directos de bienestar y salud mental desde marzo. M. C.

La profesora de yoga zaragozana María Callejo -yogui_grinch en Twitch- lleva desde marzo haciendo directos de bienestar y salud mental (tiene casi 400 seguidores), aunque su cuenta como usuaria la abrió en noviembre de 2020. Tal y como explica, comenzó siguiendo al cómico Ángel Martín. "Un día preguntó quién hacía corresponsalías y me 'cole' en su directo. A partir de ahí empecé a crear contenido. Durante el confinamiento (por la covid) cerré mi centro de yoga y lo veía como una oportunidad de darme a conocer. Me lo pasaba bien y la gente respondía", afirma.

De lunes a viernes -de 16.00 a 20.00- interactua con sus seguidores y un día a la semana -por la mañana- hace un directo de yoga. "A mí económicamente no me compensa, pero además de hacer lo que me gusta supone tener una comunidad que me respalde cuando abra una escuela de yoga 'online' (proyecto que tiene en mente)", destaca Callejo, que también alude a la inmediatez y la cercanía de Twitch.

Por otro lado, yogui_grinch resalta la amplia comunidad que se puede llegar a hacer a través de la plataforma. "Además de crear contenido, soy 'viewer' (espectador). Sigo en contacto con mucha gente a través de Discord, que es un whatsapp gigante. Muchas personas son ya mis amigos".