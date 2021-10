La tercera dosis de covid se pondrá a partir del 2 de noviembre y con autocita

Aragón iniciará este lunes, 25 de octubre, la vacunación contra la gripe en las residencias de mayores, donde ya se ha inyectado la tercera dosis de covid. Y será a partir del 2 de noviembre cuando se comience con la campaña conjunta en mayores de 70 años no institucionalizados y que hayan pasado más de seis meses desde que recibieron la segunda dosis. Tendrán que citarse a través de la aplicación salud informa, tal y como se ha hecho con las dos primeras dosis de covid, y se les propondrá cita para ambas. No obstante, el jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Luis Gascón, ha detallado que en el centro de salud pueden elegir no vacunarse de una de ellas. "Nuestra recomendación es que se pongan las dos", ha apuntado.

De hecho, ha confiado en que más del 90% de los mayores de 70 años se pongan el tercer pinchazo de covid y que, por consiguiente, se impulse la inmunización contra la gripe en este colectivo. Estas personas recibirán las fórmulas de Pfizer y Moderna, independientemente de las que les hubieran puesto en los dos primeros pinchazos. Además, ha detallado Gascón, en el supuesto de que en las experiencias anteriores no presentaran ningún efecto adverso inmediato, no deberán esperar 15 minutos después de la administración de la tercera dosis.

A partir del 2 de noviembre también se comenzará a inmunizar de gripe a los mayores de entre 65 a 70 años. Para ello, está previsto que se abran las agendas el 28 de octubre, pero la fecha todavía no es definitiva. En estos casos, también se impulsará la captación activa, en especial, en los municipios de menor tamaño. A este colectivo se les inyectará la marca Chiromas, de Seqirus. Una dosis trivalente de vacuna adyuvada, que "facilita" una mayor respuesta inmunitaria.

Aunque todavía pendiente de la disponibilidad, la previsión es que el 8 de noviembre empiece la campaña de la gripe entre el personal sanitario y sociosanitario; y que el 22 se amplíe a la población menor de 65 años que tiene patologías de riesgo como enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, obesidad mórbida y diabetes, entre otras. En este grupo también se encontrarían las embarazadas. La intención es que el 9 de diciembre se abra la vacunación el resto de personas interesadas.

El objetivo es alcanzar una tasa de vacunación contra la gripe superior al 75% tanto entre las personas de más de 65 años como entre el personal sanitario y sociosanitario. "La pandemia no ha pasado. Nos espera un otoño e invierno que puede ser muy complicado. Por eso es fundamental vacunarse", ha insistido el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo.

Para esta campaña se han adquirido 420.300 dosis, que suponen una inversión de 3,17 millones de euros. De ellas, 250.000 son adyuvadas, 150.000 fraccionadas y 20.000 de alta carga. Aunque el reto de poner unas 600.000 inyecciones en un corto plazo de tiempo es relevante, de momento, no se prevé la contratación de más personal, según ha especificado el responsable de Atención Primaria y Hospitalaria, Javier Marzo.

Mayor presión asistencial

En este sentido, ha reconocido que se se está notando una mayor presión tanto en Atención Primaria como en Urgencias, ocasionada por los cuadros respiratorios y también por otras patologías. Estas han comenzado en la etapa pediátrica, donde se están haciendo "muchos antígenos" dado que los cuadros clínicos son similares a algunos virus. "Está apareciendo el rinovirus y también otros coronavirus que no son covid", ha apuntado.

"El sistema está presionado y lo va a estar más en las próximas semanas", ha añadido, al tiempo que ha recordado que hay que estar "tranquilos" porque es una "presión que se soporta todos los años". Respecto a los efectos de la gripe, Falo ha señalado que el año pasado "circuló el virus", pero con las medidas de distanciamiento social y mascarilla no hubo apenas infecciones. "En el invierno austral no se ha dado una gran actividad de gripal", ha reconocido como referencia, aunque ha apelado a la prudencia.