CHA avanza que la DGA recurrirá la futura ley de Vivienda si invade competencias autonómicas

CHA, partido que está al frente de la Consejería de Vertebración del Territorio, avisó ayer de que la DGA recurrirá la futura ley de Vivienda del Gobierno PSOE-Podemos si invade competencias autonómicas.

Su portavoz en las Cortes, Joaquín Palacín, recalcó durante la votación de una proposición no de ley de Cs que el Estatuto "reconoce las competencias exclusivas de la Comunidad en materia de vivienda" y que, si hay conflicto competencial, el Ejecutivo actuará para defender sus intereses. Instó, no obstante, a esperar a conocer el texto. "Tenemos que fiarnos de los abogados del Estado", dijo, al tiempo que mostró su malestar por la falta de consenso con las autonomías. "Es una ley que no conocemos. Tampoco la conoce la directora general, y eso preocupa a nuestro grupo", aseveró.

Mientras Cs criticó que se utilice el acceso a la vivienda como "moneda de cambio" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el PSOE se mostró a favor de actuar en zonas tensionadas y Podemos incidió en que los derechos sociales solo se garantizan con "intervención pública".

Por su parte, el PP recalcó que incluso el Banco de España rechaza el incremento del IBI, Vox cargó contra las "medidas intervencionistas al más rancio estilo comunista" e IU defendió que la nueva ley "permitirá avanzar".