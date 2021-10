"¿Tus padres viven en Nueva York?". "No, en Zaragoza"

Muchos espectadores se han quedado sorprendidos al ver que en la nueva serie de Showtime, 'American Rust', un actor norteamericano afirma que sus padres viven en "Zaragoza, España" y pronuncia, además, la capital aragonesa a la perfección. Es una breve escena, en el capítulo sexto, en el que el actor Federico Rodríguez participa en una conversación de sobremesa y cuenta su ascendencia paterna con lo que en Estados Unidos llaman el "hispanic heritage", algo así como su 'herencia hispana'. El resto de comensales bromean con que no debe ser sencillo viajar de España a Estados Unidos y la conversación se pierde después en otros asuntos.

Contactado por este diario, el actor explica que el hecho de que se cite a Zaragoza es casual, aunque él habla perfectamente castellano porque su madre es chilena y su padre español, natural de Lugo. Rodríguez sí nació en Estados Unidos, pero siempre ha llevado a gala sus raíces españolas. "Tengo familia en Galicia que se remonta a muchas generaciones", afirma el intérprete, que también acostumbra a hablar de su ascendencia en las redes sociales.

A Rodríguez se le ha podido ver anteriormente en otras producciones como 'The Path' (2016) o 'The Red Sultan' (2021) y poco a poco se está haciendo un nombre en el mundo de la interpretación estadounidense, gracias -entre otros papeles- a su intervención como Alejandro Ferreiras en 'American Rust'. También tiene experiencia en otras ficciones televisivas pues ya había participado antes en papeles episódicos de series como 'Blue Bloods' o 'Bull', de la cadena CBS.

'American Rust', que en España ha comenzado a emitir Movistar+, cuenta una trama policiaca protagonizada por Jeff Daniels, conocido por haber obtenido en 2014 el premio Emmy al mejor actor principal en serie dramática por su papel en 'The Newsroom'. En la ficción, basada en la novela homónima de Phillipp Meyer, también figura otra actriz de renombre como es Maura Lynn Tierney, ganadora del Globo de Oro por su papel en la serie 'The Affair'. No obstante, muchos espectadores recordarán mejor a Tierney por su papel de Abby Lockhart en 'Urgencias'.

'American Rust' está causando ciertos quebraderos de cabeza a la crítica, que se debate entre los elogios de quienes consideran que se sigue con interés y la desesperación de quienes opinan que las tramas avanzan con suma lentitud. Las expectativas estaban muy altas dado que el thriller policiaco lleva la firma de Showtime, un canal responsable de títulos tan exitosos como 'Homeland', 'Dexter', 'Shameless' o 'Billions'.

La cita a Zaragoza y el hecho de que el reparto esté repleto de actores de origen hispano se produce justo en un tiempo en el que en Estados Unidos acaba de celebrarse el "mes nacional de la herencia hispana", que va del 15 de septiembre al 15 de octubre y en el que los estadounidenses reconocen las contribuciones e influencia de los hispanoamericanos en su historia y su cultura.