El valor del periodismo en la gala de Heraldo: "Somos una tierra que tenemos garra y fuerza"

El valor del periodismo ha centrado los últimos momentos de la gala HERALDO en la que se ha celebrado los 126 años del diario en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. El público ha vivido con emoción el encuentro con la cultura y la historia aragonesa, con momentos para los aplausos como los que ha recogido Amaral y las risas con Oregón TV, el humorista Raúl Pérez y el mago y maestro de ceremonias Jorge Blass.

La atleta Isabel Macías, el montañero Carlos Pauner, la actriz de Oregón TV Marisol Aznar y el periodista y corresponsal en conflictos bélicos Gervasio Sánchez han compartido escenario moderados por el director de HERALDO, Mikel Iturbe.

El impacto de la pandemia

El director del diario ha destacado de Pauner que es "nuestro alpinista más internacional", y le ha preguntado cómo ha vivido un año tan complicado por la pandemia de covid-19. El montañero ha reconocido que el mundo del deporte se ha resentido muchísimo, sobre todo, para los deportistas que viajan, pero ha afirmado que este año ha vuelto a "arrancar la maquinaria" con un proyecto con el periódico aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza, que incluye cinco 'sietemiles' en la Unión Soviética. Un reto que ha confesado que no sabe si será capaz de hacer y ha avanzado que "quizás será el último".

Marisol Aznar, integrante de Oregón TV, despojada de su vestimenta de astronauta y en tono serio, ha recordado la incertidumbre vivida en el mundo de la cultura. "La gente esperaba hasta el último momento, vivías todo el rato en la cuerda floja", ha confesado. Sin embargo, este año se han empezado a recuperar los espectáculos y se ha demostrado que "la cultura es segura". En su caso, ha reconocido la "suerte de tener un programa de televisión porque hemos seguido llegando a los hogares en plena cuarentena". Ha defendido que la risa "ayuda a sanar el alma" y a "hacer un poco más feliz a la gente que lo estaba pasando mal en sus casas".

"Si no hubiera sido maña no hubiera afrontado todo el proceso"

Esta época de pandemia ha sido dura para la atleta Isabel Macías, que ha confesado con emoción que "he sido uno de los negocios que he cerrado por la pandemia". Actualmente se encuentra en un "momento complejo", en plena "transición" tras terminar como deportista de élite. Pese a ello, se ha mostrado decidida a encontrar nuevos retos. "Si no hubiera sido maña no hubiera afrontado todo el proceso", ha reconocido. Entre las barreras que ha encontrado han estado dos operaciones y la recuperación tras la maternidad. "Ser madre no es fácil en un mundo laboral donde dependes de tu cuerpo, es hipotecar toda la carrera profesional". Tiene la "espina" de que va a "volver a competir"

"Somos una tierra que tenemos garra y fuerza"

El fotoperiodista Gervasio Sánchez, que lleva 34 años colaborando con HERALDO, ha reconocido que "la pandemia hizo trizas mi agenda de viajes", pero en el segundo día del confinamiento "me lancé a la calle después de 40 años de ejercer el periodismo internacional". Ha recordado momentos difíciles de la cobertura durante la pandemia y ha bromeado con que le hizo aprenderse "el callejero de Zaragoza", ya que hasta entonces conocía mejor el de zonas donde había cubierto conflictos bélicos como Sarajevo. Nunca pensó que relataría una pandemia y menos en Aragón.

Ha pedido "más empatía" ante el dolor que se produce en otros países. El reportero ha reconocido que tiene muchas ganas de "volver a viajar" e intentar "ir a lugares oscuros en el mundo donde pasan cosas duras y acercarlos a la ciudadanía para que estén mejor informados"

En cuanto a las miradas hacia el futuro para la comunidad, Pauner ha considerado que "estamos obligados a pensar en positivo", aprender de lo pasado desde el inicio de la pandemia y seguir adelante porque "somos una tierra que tenemos garra y fuerza". Por ello, ha defendido poner en valor las cosas que tenemos en nuestra tierra y recuperar la alegría después de casi dos años muy tristes. "Tenemos una tierra extraordinaria", ha insistido. Como conclusión, Macías ha pedido salud ya que "si eso acompaña, los aragoneses trabajamos con tesón y pasión y somos capaces de conseguir cualquier reto".