Insectos: una proteína alternativa y sostenible en la alimentación del futuro

Según la FAO, la población mundial pasará de los 7.800 millones actuales a los 9.700 en 2050. Con cerca de 2.000 millones de habitantes más en el planeta -y que cada vez consumen más proteína-, el aumento de la producción alimentaria deberá ser proporcional. Pero los recursos son limitados y ante esa previsión de crecimiento poblacional será preciso desarrollar alternativas que permitan alimentar a todas esas personas. En este contexto, los insectos se perfilan como una fuente de proteína complementaria muy interesante. Bien conscientes de ello son en la empresa aragonesa Insectopía 2050, fundada en 2018 por Ana de Diego y Eva Gavín, que trabajan desde la incubadora de empresas Ceminem del Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza en la cría del gusano de la harina (‘Tenebrio Molitor’) para alimentación animal y humana. Con apoyo del Gobierno de Aragón, las dos emprendedoras pusieron en marcha en 2019 la primera instalación de cría piloto de este insecto en la Comunidad.

"Los insectos son una fuente de proteína alternativa muy interesante porque ya forman parte de la dieta habitual de casi 2.000 millones de personas y ya se consumen cerca de 1.900 especies en el mundo. Aunque es verdad que en occidente hay una barrera cultural, ya existe esa tradición en otros lugares y, por otra parte, la cría de insectos tiene un excelente rendimiento productivo. Producir un kilo de proteína no consume los mismos recursos si es de vaca, de cerdo, de pollo o de insecto; el consumo de pienso o alimento que se necesita para producir un kilo de insectos es mucho menor y, por tanto, su cría tiene un menor impacto ambiental. Además, los insectos se pueden alimentar del desperdicio alimentario que se genera, por lo que también tienen un enfoque de economía circular", explica Ana de Diego.

Ante estos datos, las emprendedoras aragonesas vieron una oportunidad para el mercado de la alimentación animal y, en un futuro, incluso humana. En el caso del sector animal, no obstante, el problema es la todavía escasa disponibilidad de la materia prima suficiente para introducirla en productos como el pienso. "Para que un fabricante de pienso se plantee modificar una de sus formulaciones tiene que tener una garantía de suministro que por ahora no hay quien se la pueda aportar, aunque están desarrollándose varios proyectos a nivel industrial en Europa y es probable que en breves existan esos proveedores de harina de insecto", apunta De Diego.

Por ahora, desde Insectopía 2050 ya han desarrollado algunos productos destinados a las mascotas, como unos snacks para perros elaborados a partir de harina de ‘Tenebrio Molitor’, y también han realizado pruebas de pienso para gallinas con esta misma harina; en ambos casos con "resultados satisfactorios".

Alimentación humana

Los humanos también podrían incorporar a su dieta los insectos en un futuro, como ya se hace en algunos rincones del planeta, ya que son ricos en proteína y minerales y poseen ácidos grasos y aminoácidos de interés. No obstante, las emprendedoras matizan que esto no significa que se vayan a sustituir las proteínas animales por las de insectos, sino que estas serán complementarias y estarán enfocadas a determinados nichos de mercado. "La idea no es que dejemos de comer ternasco o chuletón para comer gusanos, está más enfocado a nichos de mercado más pequeños, para productos enriquecidos en proteína. Hicimos una pasta en la que se sustituye parte de la harina de trigo por harina de insecto; tenía un sabor parecido a la pasta normal, pero más proteica, y sería interesante para deportistas, por ejemplo, también en forma de barritas o snacks, o para gente que sigue una dieta o para un consumidor concienciado con el medio ambiente que busca productos enriquecidos en proteína natural, saludable y sostenible. No estamos esperando poner platos de gusanos como jamón, aunque hice una prueba con mi propia hija cuando tenía dos años y ningún prejuicio cultural y se comió unas larvas a la barbacoa sin ningún problema", comenta Ana.

Las emprendedoras inciden en que la barrera cultural se acabará superando, del mismo modo que ocurrió con el sushi, por ejemplo. Y para analizar la reacción de las personas al consumo de insectos llevaron a cabo una cata a ciegas en 2018 en la que participaron 30 personas en tres grupos: unos sabían lo que iban a comer, otros no y los últimos tenían alguna pista. Todos ellos fueron monitorizados con un sensor conectado a sus dedos que medía, entre otros parámetros, su sudoración o sus palpitaciones. En el menú se incluían platos como macarrones de harina de grillo con tomate o brownie con harina de insecto y, por último, unas larvas deshidratadas. "Con este último plato hubo un impacto visual, una reacción clara, pero les impresionó más verlo que comerlo. Les pedimos poner nota a los platos y la nota media fue de 7,8; con todo, aprobaron el producto", recuerda De Diego.

Cata a ciegas de insectos llevada a cabo en 2018. Insectopía 2050

Desde Insectopía 2050 llevan más de dos años trabajando en la optimización del proceso de cría del gusano de la harina y en el análisis del uso de diferentes desperdicios agroalimentarios aragoneses como alimentación para los insectos. Además, desde 2020 cuentan con la colaboración de Itainnova y el apoyo del Gobierno de Aragón en el proyecto Smart Insect Farming, que tiene como objetivo incorporar herramientas de ‘big data’ que permitan gestionar grandes cantidades de datos para continuar mejorando el proceso de cría y poder implementar los resultados de sus estudios en granjas de insectos.