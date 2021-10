Mayte Pérez asegura que descentralizar instituciones es "fortalecer el Estado"

La consejera de Presidencia de la DGA y secretaria federal del PSOE en Reto Demográfico, la turolense Mayte Pérez, considera que "descentralizar instituciones es fortalecer el Estado, no confrontar". Asume como propia la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer anunció que ha dado orden a sus ministros para que cuando se cree una nueva institución se busque una ubicación fuera de Madrid. Pero no solo. También pretende que salgan de la capital instituciones como el Instituto Nacional de Oceanografía, que "no tiene sentido que esté en Madrid". El presidente del Gobierno abogó por abrir "un debate sereno, leal y honesto" para ver las oportunidades de cada territorio.

Se estrenó ayer la nueva Ejecutiva federal del PSOE, de la que forman parte Pérez y la ministra de Educación, Pilar Alegría, como vocal. Respecto a la propuesta de Sánchez de descentralizar instituciones, la consejera recordó que Aragón lleva tiempo reivindicándola y que el propio Javier Lambán la defiende como una forma de "caminar hacia un Estado menos desequilibrado territorialmente". Esta apuesta busca dar respuestas al reto demográfico y "avanzar hacia un país más cohesionado social y territorialmente, que es algo que todos los socialistas queremos", advirtió.

Diana Morant (izquierda) y Pilar Alegría, a su llegada a Ferraz. EP

La reunión de la Ejecutiva en Ferraz fue una primera toma de contacto. "A partir de ahora comienza un periodo en el que vamos a trabajar para que toda la motivación, la ilusión y la unidad que se vivieron este fin de semana se transformen en políticas concretas", detalló Mayte Pérez. En su caso, su cometido será afrontar el reto demográfico, una misión que requiere una "respuesta de Estado", según indicó Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser.

Para el presidente del Gobierno, la lucha contra la despoblación solo se puede hacer desde "opciones políticas con presencia mayoritaria en el Parlamento y con respuestas socialdemócratas". "Cuando hablamos de crecimiento hablamos de empleo y de cohesión no solo social sino también territorial y de convivencia", enfatizó. Y en este contexto, la descentralización de instituciones permitiría que "todos los territorios se sientan partícipes del progreso económico", enfatizó.

Financiación autonómica

Continúa la polémica sobre la reunión que se celebrará el 2 de noviembre en Santiago de Compostela entre los presidente autonómicos de la España rural. El gallego Alberto Núñez Feijóo condicionó el cambio de fecha a que todos los invitados, los socialistas Javier Lambán, Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara y Concha Andreu, Miguel Ángel Revilla (PRC) y el popular Alfonso Fernández Mañueco, estén de acuerdo. Explicó, además, que les "invitó" a Galicia, igual que se hizo en tiempos de Mariano Rajoy, y recordó que la postura del grupo sobre la financiación autonómica "es ya muy conocida".