Los loteros, ante el Sorteo de Navidad: "Volveremos a la facturación de 2019, pero entre comillas"

¿Qué son unas Navidades sin el Sorteo Extraordinario de cada 22 de diciembre? Ese día todos llevamos como mínimo un décimo en el bolsillo, aunque uno no sea muy lotero. Aragón es una de las comunidades que más juega a la Lotería de Navidad (unos 80 euros por cabeza, disputando los primeros puestos a otras regiones tras Madrid y Cataluña), siendo el producto estrella en ventas durante las Fiestas del Pilar. "Para algunas administraciones de lotería, la semana del Pilar puede suponer incluso el 20% de su facturación. Los grupos organizados que vienen del medio rural o de otras autonomías compran de forma agrupada. Un autobús puede ser una media de 100 décimos y a nada que hagamos unas pocas ventas de esas, la caja sube", indica Alejandro Aznar, vicepresidente nacional de la Plataforma Independiente de Administradores de Lotería (Pidal).

Eso era antes de la irrupción del coronavirus. Este segundo año de las 'no Fiestas' (que acaban de concluir) las ventas han estado más animadas que en 2020, pero "muy lejos" de tiempos prepandemia. "Eso es debido a que no ha venido mucha gente de fuera. Los zaragozanos tardan un poco más en hacer acopio de su Lotería de Navidad. Ha sido una 'semana cultural' para estar satisfechos, pero nada que ver con Pilares donde la covid no ha estado presente", explica.

También Columna Ráfales, vicepresidenta de la Asociación de Administraciones de Lotería de Zaragoza, indica que no se han cumplido las expectativas. "No ha habido fiestas, es el segundo año de pandemia, el Día del Pilar fue en martes y la poca gente que participó en la Ofrenda de Flores se movió por la ribera del Ebro, muchas personas se han marchado de Zaragoza y no ha venido gente de fuera", detalla.

En cambio, Isabel Lalmolda, al frente de la Administración número 1 'Doña Isabel' en el Coso zaragozano, habla de un aumento "significativo" de ventas respecto a 2020. "La gente ha venido con mucha ilusión; ha pasado una época muy mala y confía en la lotería. Nuestros clientes acuden al Pilar y generación tras generación nos compran décimos. Además, coincide con que llevamos una racha de premios: cada seis meses repartimos un gordo", dice Lalmolda, que ha abierto todos los días de las 'no Fiestas' y con filas.

Los tres coinciden en las buenas perspectivas de ventas de cara al 22 de diciembre. "Volveremos a la facturación de 2019, pero entre comillas. El principal motivo es que la Lotería de Navidad se comercializa mucho a través de la hostelería y hay bares y restaurantes que cerraron y no han vuelto a abrir. Eso repercute, son ventas que ya no se hacen", comenta Columna Ráfales, de la Administración número 9 'La Herradura' en la calle de Isaac Peral de la capital aragonesa, que explica que la venta de décimos en ventanilla "va muy fluida" y la 'online', en aumento.

'Tu lotería en 30 minutos'

Precisamente, Alejandro Aznar -gerente de Lotería del Rosario nº 5 en Don Jaime I- puso en marcha las Navidades pasadas una iniciativa para llevar lotería a domicilio en media hora para evitar colas en plena covid. "A través de nuestra web o llamándonos por teléfono, el cliente hace el pedido y se lleva por medio de una empresa aragonesa de movilidad. Como funcionó, este año la hemos potenciado para esas fechas. La venta 'online' se está disparando, sobre todo a nivel empresas", asegura el vicepresidente de Pidal, que prevé una "muy buena" campaña de Lotería de Navidad. "Se espera igual que la de 2019. Hay mucha demanda; es más, hay números que se están agotando y estamos a dos meses para el sorteo. Nosotros tenemos tres números completos que terminan en 13 y desde hace dos semanas está agotado", añade.

No obstante, el que se ha llevado la palma de visto y no visto es el 27.921, día en que entró en erupción el volcán canario Cumbre Vieja. Se vendió en horas. Sin embargo, a Isabel Lalmolda sus clientes le suelen decir: 'El que tú me des'. "Confian mucho en nuestra suerte. Se va a vender más este año; está todo más reactivado", sostiene.

España cuenta con 10.787 puntos de venta de lotería -de los cuales 4.200 son administraciones- que generan empleo para casi 14.000 familias. Mientras, en Aragón la cifra asciende a 370 (la mayoría -251- en Zaragoza), de ellos 150 son administraciones y unas 500 familias viven de este sector.

"Hay muchos compañeros que están valorando si su negocio es rentable o no. Cada día se incrementan los gastos y estamos en una pérdida de poder adquisitivo importante"

El vicepresidente nacional de la Plataforma Independiente de Administradores de Lotería avisa de que el colectivo está en la curva de la rentabilidad. "Hay muchos compañeros que están en un punto de inflexión; valorando si su negocio es rentable o no. Llevamos desde 2004 con las comisiones congeladas y a eso le tenemos que sumar el IPC. Suben las cuotas de autónomos, el salario mínimo interprofesional, la luz... Cada día se incrementan los gastos de forma sustancial y estamos en una pérdida de poder adquisitivo importante. Estamos en volumen de ventas prácticamente planos desde la crisis de 2008. ¡Y después de la covid, imagínese!", cuenta Alejandro Aznar.

Asimismo, recuerda que el sector está "en lucha" (el pasado septiembre responsables de administraciones de Lotería de toda España convocaron en Madrid la primera manifestación para reivindicar un aumento de las comisiones que perciben por su trabajo) y lamenta que la Administración no se haya sentado desde 2014 con la Plataforma de la que es vicepresidente. "Antes ser administrador de lotería era ser algo, tenías una vida garantizada; ahora, no podemos decirlo", concluye.

