Más de 42.000 kilómetros al año para ofrecer cuidados al final de la vida

A primera hora de la mañana, las profesionales que componen el Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (Esad) del Sector Zaragoza III programan las citas para ese día y las mejores rutas para acercar los cuidados integrales paliativos a los pacientes que lo necesitan. En cada uno de los dos vehículos de los que disponen viaja una médica, una enfermera y en ocasiones algún residente, mientras una auxiliar administrativa permanece en la base. Esta zona sanitaria es la segunda más poblada de Aragón, con unos 311.000 habitantes, y tiene una gran dispersión: más de la mitad de su población vive en el ámbito rural.

Anualmente, cada equipo cubre de media 21.000 kilómetros. En 2020, realizaron 1.579 visitas a domicilio (un trabajo que se realiza de 8.00 a 15.00) y 2.496 atenciones telefónicas (hasta las 17.00). La actividad asistencial incluye el desplazamiento a la vivienda del enfermo, tanto en Zaragoza capital, donde está ubicada la sede del equipo, como en otras poblaciones, como Tarazona, La Almunia, Cariñena, Sos del Rey Católico o Ejea de los Caballeros, localidades que tienen al Clínico como hospital de referencia. Un ámbito geográfico extenso que solo dispone, aseguran las trabajadoras, de dos facultativas y dos enfermeras: "La ratio de población y número de equipos supera los 155.000 habitantes por médico y enfermero y sitúa al Sector III como el más desfavorecido".

En Aragón hay un Esad por sector sanitario. Su objetivo es apoyar y colaborar con los profesionales de Atención Primaria, cuando lo precisen, en la atención de pacientes y de sus familias que necesiten cuidados paliativos. "Por criterios demográficos, geográficos, de ratio y de horario –aseguran las profesionales– la población de este sector está en situación de agravio comparativo respecto a otros, que tienen horario de mañana y tarde y más médicos y enfermeras por población, teniendo menos dispersión geográfica o menos pacientes por profesional".

«Además, realizamos actividades docentes, formamos en paliativos a los mir de Medicina Familiar y Comunitaria y a los de Geriatría que nuestra deficiente estructura permite abarcar», afirman. En 2020 pasaron 17 médicos residentes por el Esad del Sector III. "Participamos también en programas de formación para profesionales de Atención Primaria y otras especialidades hospitalarias (programa Focuss) y colaboramos en docencia cuando nos lo solicitan desde cualquier ámbito sanitario", añaden. Tanto los mir como otros profesionales que rotan por esta unidad reciben, al mismo tiempo, formación específica a través de sesiones clínicas y acuden también a los domicilios.

Entre las carencias que destacan está la "necesidad de un equipo de tarde", que dé cobertura y continuidad asistencial a los pacientes y familias. Piden instaurar la figura de la tercera enfermera en horario de mañana, así como la sustitución del personal durante las bajas, vacaciones y periodos de formación. El personal de este equipo, que ha enviado estas peticiones al Salud, reclama al mismo tiempo la reubicación del servicio. Recuerdan que se instaló de forma temporal hace dos décadas en el centro de salud Univérsitas a la espera de una sede definitiva en el Inocencio Jiménez: "Ocupamos un espacio muy necesario para el centro de salud, cuya población ha ido aumentando con el paso del tiempo".

Piden incluir en estos equipos a trabajadores sociales y psicólogos

En 1999, el entonces Insalud realizó el programa de atención domiciliaria con Esad. En Aragón, este equipo se puso en marcha entonces en el Sector II y al año siguiente, en el III. Posteriormente se fueron extendiendo hasta tener uno en cada sector sanitario aragonés. Son unidades compuestas por profesionales sanitarios y personal auxiliar administrativo, que realizan atención domiciliaria a los pacientes crónicos complejos con un pronóstico de vida limitado por su enfermedad y una situación clínica, social o emocional que les genera un sufrimiento vital y que requieren por tanto de una atención y apoyo especializado en su vivienda. Pertenecen a Primaria y mantienen intercomunicación con los profesionales de los centros de salud y de Atención Especializada.

En el Sector Zaragoza III reconocen que "sería deseable contar en estos equipos también con personal de trabajo social y psicólogos especializados en procesos de atención a pacientes y familias en situación de enfermedad terminal, para conseguir una atención integral y de alta capacidad resolutiva en todos los ámbitos de este proceso de vida".

Desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (Aecpal) recuerdan que estos equipos domiciliarios no cuentan con trabajadores sociales ni psicólogos propios, "imprescindibles en cuidados paliativos". La semana pasada se celebró el Día Mundial de los Paliativos. El Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza se adhirió a la campaña impulsada por el Consejo General de Enfermería y Aecpal para reclamar a las Administraciones "una clara apuesta por los cuidados a los pacientes en cualquier momento de su vida". Según Marisa de la Rica, presidenta de Aecpal y vocal de Enfermería Geriátrica del Colegio de Enfermería de Zaragoza, "en España no existe formación específica reglada que cubra los conocimientos y habilidades necesarias para ayudar a estos pacientes y a sus familias" y los profesionales "no tienen reconocida su formación ni experiencia".