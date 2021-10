Bellido: "Sanidad no debe pedir el plácet al TSJA porque nuestra tarea es juzgar"

Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Aragón (TSJA), compareció ayer en las Cortes para explicar cómo ha funcionado la Justicia en 2020, un año marcado por la pandemia. Como anunció desde el primer momento, a diferencia de otros años, prefirió no abrumar a los diputados con datos ni apoyarse en proyecciones, sino que se centró en explicar los efectos de la crisis sanitaria en los tribunales y las soluciones que se fueron adoptando por el camino.

Bellido admitió que el impacto en los juicios ha sido "importante" y que tuvieron que limitar la forma de actuar porque había que restringir el contacto personal. Recordó también que se adoptaron tres tipos de medidas: preventivas, tecnológicas y organizativas. En cuanto a las primeras, mencionó la reducción de aforos en los juzgados y salas de vistas, la obligación de cita previa, la restricción de la entrada a profesionales y, la más relevante tomada por el Gobierno como fue la suspensión de los plazos procesales entre el 14 de marzo y el 5 de junio, y la creación de una comisión de seguimiento.

Cambios acelerados

Sobre las medidas tecnológicas, el presidente del TSJA señaló que la pandemia "ha traído mucho sufrimiento y perjuicios pero ha acelerado los cambios en la Administración de Justicia". En su opinión, el teletrabajo es un "buen sistema" que debe permanecer. Recordó que se potenciaron los sistemas de comunicación y notificación electrónica y que en Aragón se partía con la ventaja de tener implantado el sistema avantius. Resaltó que se generalizaron las videoconferencias, de las que dijo que proporcionan "ventajas relativas", puesto que pueden dar problemas de identificación y crean problemas de empatía con los comparecientes.

Manuel Bellido no eludió preguntas relacionadas con la postura del tribunal que preside con las decisiones tomadas por el Gobierno de Aragón respecto a las medidas sanitarias anticovid. La diputada de Podemos, Itxaso Cabrera, inquirió sobre la "disparidad de criterios" de los distintos tribunales superiores sobre medidas parecidas tomadas por las comunidades.

Bellido admitió que era así por tres razones. "En primer lugar -dijo- por la independencia judicial. Los jueces valoran casos similares de manera distinta y esta es la esencia de la independencia judicial". "Si se dieran instrucciones desde arriba desaparecería la independencia judicial. Pero lo mismo ocurre en el ámbito político. No todos los gobiernos ni autonómicos, ni nacionales ni mundiales han adoptado las mismas medidas", manifestó.

El presidente del TSJA no desaprovechó la oportunidad para exponer que la "cogobernanza que se ha atribuido a las salas de lo Contencioso no es lo más adecuado", aludiendo de este modo a las medidas de la DGA que han tumbado y que ahora están en el Tribunal Constitucional.

Explicó que cuando la consejera de Sanidad toma una medida, lo hace de acuerdo a informes médicos de especialistas. "La consejera no tiene que pedir el plácet al tribunal porque los magistrados no somos especialistas ni médicos, aplicamos criterios jurídicos. Lo propio del poder judicial es juzgar", afirmó. "Y cuando alguien no está de acuerdo con la medida que aplica el poder ejecutivo, recurre y los tribunales entran en la controversia, pero no antes", añadió.

En cuanto a la renovación CGPJ, Bellido reiteró lo dicho en la apertura del año judicial: debe renovarse porque la situación actual genera "desconfianza en las instituciones, da una imagen de politización de la Justicia y perjudica la imagen de España en Europa". Dio pocas cifras, pero sí destacó que Aragón es la única Comunidad en la que se han resuelto más asuntos (126.200) de los que han entrado (127.000) y es la que tiene la tasa de pendencia más baja.

La diputada de CHA Carmen Martínez recordó que Aragón se ha visto "penalizada" sin fondos europeos por tener esos buenos datos, algo en lo que Bellido le dio la razón.