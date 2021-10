Victoria Tortosa: "En cinco años, La Exclusiva operará en Teruel, Cuenca y Guadalajara"

¿Qué es La Exclusiva?

Es una empresa social que busca revertir el proceso de despoblación a través de la distribución de productos y servicios a domicilio en el medio rural sin coste añadido. Cuesta lo mismo, o más, ir a hacerte tu propia compra que si La Exclusiva te la lleva a tu casa.

¿Y cómo lo consiguen?

Negociamos con los proveedores el ingreso de un porcentaje sobre el total de ventas que hacen al mes a través de La Exclusiva. Nosotros no compramos y vendemos un producto. Solo lo transportamos y, al final del mes, cobramos a cada proveedor la comisión pactada, que pueden estar entre el 6% y el 20% para pagar a los trabajadores y la gasolina. Trabajamos con pueblos chiquititos y aislados de Soria.

¿En cuántos pueblos trabajan?

Llegamos a los 518 de la provincia. Los atendemos en función de los servicios que carecen. Si el pueblo tiene tienda solo prestamos el servicio de alimentación a la tienda. Si hay una empresa de rehabilitación de viviendas, solo transportamos los materiales para el cliente si quiere la empresa.

¿Procuran no competir con la oferta local?

Nunca. Si no, nos cargaríamos el pequeño comercio local.

En muchos pueblos sus repartidores serán los únicos visitantes semanales

Sobre todo en la pandemia. Nuestro servicio va mucho más allá de la distribución.

¿Por ejemplo?

Cuidamos de las personas y, si hay que cambiar una bombilla se hace. La relación con los usuarios es muy personal. Me preocupo mucho de avisarles si hay ofertas de productos que sé que les gustan. Si tienen el azúcar alto, intento que no coman muchos dulces.

¿Prestan otros servicios?

Todo lo que nos piden. Trámites burocráticos, por ejemplo, porque a las personas mayores les cuesta mucho apañarse con internet para hacer gestiones. Con la covid todo se ha derivado a través de internet, pero los mayores no tienen ordenador y si lo tuvieran no saben usarlo. Además, en muchos pueblos no hay internet ni siquiera cobertura de móvil.

Y ¿cómo afrontan esa carencia?

Hemos puesto en marcha un programa de microformación en el medio rural para que pierdan miedo y aprendan a usar el ‘smartphone’ para, al menos, hacer llamadas y mandar wasaps y para hacer un trámite. La pandemia nos ha ayudado. Los mayores han perdido el miedo y se han comprado ‘smartphone’. Ahora les ayudaremos a usarlos.

¿Cómo afrontan las carencias del medio rural en internet?

Uno de los problemas que tenia La Exclusiva era atender miles llamadas telefónicas para los pedidos y hemos enseñado a los usuarios a hacerlo de otra forma, a través de Whatsapp, de mail o de nuestra plataforma digital. Con el trabajo por internet podemos coger más pedidos y más rápidamente.

¿La Exclusiva podría implantarse en Teruel?

Sí, de hecho, nuestro plan de expansión, que se paró por la pandemia, preveía, como nuestro paso siguiente, implantarnos en Guadalajara, Cuenca y Teruel. Si salen adelante nuestro planes con un proveedor, en cinco años La Exclusiva operará en las tres provincias.

¿Su servicio choca con el programa de multiservicios rurales?

En Soria, han puesto en marcha multiservicios y no ha habido colisión. Al revés, los multiservicios se abastecen de La Exclusiva. Colaboramos. Uno de sus problemas es la falta de movilidad rural y, si un multiservicio está en el pueblo de al lado, no se puede llegar a él.

¿Mantienen contactos para implantarse en Teruel?

Hemos hablado con la Diputación Provincial y conocen el proyecto. Nos gustaría que nuestros embajadores en la provincia fueran Apadrina un Olivo, porque conocen el territorio.

¿Necesitan patrocinios?

La exclusiva es sostenible económicamente, pero tiene un déficit para arrancar hasta conseguir el volumen de clientes necesario para entrar en números negros, que se suele cubrir con patrocinios o con apoyo de la Administración.

¿Quién podría ser el mecenas?

Espero que nuestro proveedor, el Grupo Dia.

¿Su participación en el Congreso les abrirá fronteras?

Sí, de hecho es replicable en cualquier lugar con problemas de desabastecimiento rural, lo que engloba buena parte de la España interior. También nos han consultado desde otros países como Finlandia, Eslovenia o Hispanoamérica.

¿Dónde están implantados?

En Soria y Burgos, y lo siguiente será Teruel, Guadalajara, Cuenca y Palencia.

¿Cómo funciona de reparto?

Es un sistema de transporte público por carretera. Los vehículos de los repartidores deben ser propios y nuevos y se reparte seis días a la semana en verano y cuatro en invierno. No hay ningún pueblo de la provincia al que no se llegue al menos una vez por semana. La gente hace el pedido dos días antes del reparto y yo traslado los encargos al proveedor para que los prepare. Los recogemos y los repartimos a domicilio.