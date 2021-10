Las comunidades acuden con las espadas en alto a la sectorial en la que se ultimará la PAC

Ya se sabía que sería en octubre cuando el ministro de Agricultura, Luis Planas, convocaría a los consejeros del ramo a la decisiva sectorial en la que busca un consenso para cerrar el Plan Estratégico Nacional de la PAC. El pasado miércoles y durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Senado le ponía fecha. Será el 21 de octubre, se realizará por videoconferencia -como ya detallaba ayer la agenda publicada por el Ministerio- y en ella Planas espera limar asperezas y conseguir el apoyo de las autonomías.

El ministro no quiere dilatar mucho más el proceso porque el tiempo corre en contra. «El calendario es muy ajustado y apretado», aseguró. Y es que España tiene que presentar a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre el plan estratégico nacional. «Pretendemos que la Comisión apruebe nuestro plan en el primer trimestre de 2022», matizó ante dicha comisión.

No lo va a tener fácil. Todo apunta a que las comunidades autónomas acudirán a la sectorial de Agricultura -aunque sea a través de las pantallas del ordenador- con las espadas en alto y bien afiladas. Hay conocidas discrepancias y se han puesto de manifiesto, especialmente durante las últimas semanas, no solo con los argumentos de los consejeros de cada territorio, sino también con las protestas que los agricultores y ganaderos han protagonizado en las calles de distintas provincias españolas.

En frente se encontrará Luis Planas al consejero aragonés, que no está dispuesto a dejar de dar la batalla por una de sus máximas aspiraciones en la aplicación de la nueva PAC en España: la desaparición total de los derechos históricos desde el mismo momento en que entre en vigor la nueva norma en 2023. Aunque el ministro ya ha demostrado que esa no es su intención y que las polémicas referencias seguirán acompañando a las cuantías de las ayudas que reciben los perceptores al menos hasta 2029 (fuera ya del periodo de la nueva PAC), Joaquín Olona recordaba coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales que no es derrotista. «Soy pesado e insistente y voy a seguir siéndolo hasta el final», señalaba.

Reconoce el consejero que no sabe si conseguirá su propósito o no, pero asegura que insistirá y persistirá en dicha propuesta por «convicción», pero también porque tiene la obligación de defender el acuerdo político y social -firmado por PSOE, Podemos, CHA, IU y Ciudadanos y las organizaciones agrarias UAGA y UPA- que recoge la posición aragonesa en relación a la nueva PAC.

Olona defiende, entre los aspectos más relevantes, que el agricultor profesional sea el centro y la prioridad de las ayudas de las PAC, por lo que considera demasiado amplios los requisitos establecidos por el Ministerio para considerar activo a un agricultor. Reclama, además, que la convergencia sea una realidad «desde el minuto uno» y cree insuficiente que las 50 regiones de pago solo se reduzcan a 20.

Olona no solo considera «insuficiente» la ayuda vigente a la ganadería extensiva, sino que advierte que el apoyo por hectárea aplicado a los pastos es «incoherente» con la estructura del propio sector y recuerda también que se ha traducido «en un artificio de muy difícil gestión».

Pero, el próximo jueves, el ministro no va a sorprenderse con el rechazo aragonés a sus propuestas para dar por cerrado el documento que permitirá aplicar la PAC en España. Se lo ha explicado Olona tantas veces como se han encontrado o hablado e incluso el Departamento de Agricultura lo ha dejado bien claro y por escrito en las alegaciones presentadas el 1 de octubre en contra de la propuesta en curso del Ministerio.