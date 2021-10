La Comunidad aragonesa diagnostica cada año mil nuevos casos de cáncer de mama

Alrededor de mil mujeres son diagnosticadas cada año de cáncer de mama en Aragón, una cifra que aumenta por los programas de cribados que impulsa Sanidad. Detectar el tumor en estadio temprano es clave y las probabilidades de supervivencia a los cinco años son del 90%. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para luchar contra la enfermedad, reconocen las asociaciones de afectadas, que piden más recursos, más investigación y agilizar los plazos para la autorización de los fármacos. Reivindicaciones que se ponen encima de la mesa coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el próximo 19 de octubre.

"Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida", y es el más frecuente entre la población femenina, asegura la doctora Pilar Bueso, especialista en Oncología Médica, quien recuerda la importancia de la autoexploración. Además, el cribado "básicamente lo que busca es diagnosticar el tumor de forma temprana". De hecho, "la mayoría de pacientes de Oncología son pacientes en estadio temprano del tumor y muchos de ellos gracias al ‘screening’ y a la conciencia social de que hay que explorarse", afirma: "Es fundamental que se coja a tiempo. En una fase precoz podemos hablar de supervivencia a los cinco años del 90%".

El programa de detección precoz de cáncer de mama de Aragón se interrumpió debido a la pandemia desde el 15 de marzo hasta el 11 de mayo de 2020. El director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, explica que "el volumen de invitaciones que se ha realizado en 2021 es similar a un año cualquiera y, por lo tanto, podemos decir que el programa ha recuperado la normalidad".

Según fuentes de la Consejería de Sanidad, por la crisis sanitaria "se ha acumulado una demora de unos cuatro meses, si bien, dado que el intervalo establecido entre mamografías es de dos años se puede asumir un retraso de hasta 6 meses con una eficacia similar".

El cribado de cáncer de mama está dirigido a mujeres entre 50 y 69 años, a las que se somete a una mamografía cada dos años. La tasa de detección global se sitúa en 5,6 cánceres por cada 1.000 mujeres exploradas. En 2019, se citó a 77.077 mujeres, según datos de la DGA, y se exploraron a 58.184 (con un 75,5% de participación). Al año siguiente fueron invitadas al cribado 57.524 y aceptaron 43.624. Los datos de 2021, entre enero y finales de agosto, reflejan que se invitó a 49.360 aragonesas, de las que participaron 37.274.

"Tratamiento personalizado"

Se ha avanzado mucho en la investigación en cáncer de mama. "Hoy en día, cada paciente va a tener un tratamiento personalizado y vamos a tomar una decisión en el comité multidisciplinar de tumores, con todos los especialistas implicados en su tratamiento", explica la doctora Pilar Bueso. Añade que hay ensayos clínicos que permiten a las mujeres enfermas acceder a terapias nuevas:"La investigación en cáncer de mama ha hecho que la enfermedad se pueda mantener con una excelente calidad de vida y durante años".

Las asociaciones de afectadas piden más investigación, sobre todo en el cáncer metastásico de mama, la primera causa de muerte en mujeres entre 35 y 50 años. Desde la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico piden que se agilicen los diagnósticos a través del estudio de marcadores y biopsias líquidas; poder acceder a los tratamientos y participar en ensayos, independientemente del lugar donde vivan, y que se agilice la aprobación de nuevos fármacos y tratamientos. Reivindicaciones que cobraron fuerza el pasado miércoles, con el Día Mundial de Cáncer de Mama Metastásico, y que seguirán reclamándose el martes.

María José Rivas preside desde 2018 la Asociación de Mujeres Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama (Amac Gema), que cuenta con 1.500 socias. Ella se enfrenta a la enfermedad desde noviembre de 2010: "Me encuentro bien, ahora me han retirado el tratamiento que llevaba tomando 10 años. Tengo miedo, lo afronto intentando no pensar en ello, manteniendo las revisiones y estando siempre alerta. Todas nosotras vivimos siempre con la espada de Damocles. Hay que disfrutar del día a día y si el cáncer reaparece y hay que volver a luchar, se hará".

Demoras por la pandemia

Pilar Bueso, adjunta en el servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico, resume que durante la primera oleada de la pandemia de covid, en primavera de 2020, "hubo una disminución en el número de muestras para el diagnóstico de cáncer en los servicios de Anatomía Patológica, de entre un 20 y un 30%". La Plataforma de Organizaciones de Pacientes estimó que un 22% no acudía al hospital por miedo al contagio.

"Puntualmente –afirma– se ven casos de enfermos que ante el temor a una infección de coronavirus u otros motivos llegan con tumores más avanzados". Desde el inicio de la crisis sanitaria, "el servicio de Oncología ha seguido trabajando con total normalidad", manteniendo las citas presenciales y tratamientos. Las primeras semanas se observó una disminución en el número de ingresos, "algo generalizado al resto de enfermedades crónicas".

La presidenta de Amac Gema añade que en la pandemia "ha habido retrasos en diagnóstico y en pruebas" y solicita "más medios y personal" para "superar las demoras ocasionadas".

Una marcha solidaria por las orillas del río Ebro

Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la empresa Fontecabras, en colaboración con la Asociación de Mujeres Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama (Amac Gema), ha organizado este domingo una marcha solidaria por las orillas del Ebro con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la enfermedad y, al mismo tiempo, mejorar un espacio natural de la ciudad.

La marcha solidaria a favor de la lucha contra el cáncer de mama comenzará a las 11.00 en la plaza de la Seo, junto a la calle Don Jaime I, el punto de encuentro de las participantes. Allí la organización repartirá guantes y bolsas para, al mismo tiempo que caminan por la ribera, recoger los residuos que se vayan encontrando a su paso. Un año más, durante el mes de octubre, Fontecabras viste sus botellas de agua de medio litro y de 1,5 de color rosa en una campaña de sensibilización con el cáncer de mama, junto a Amac Gema, y que se enmarcan bajo el lema ‘Recicla, reactiva, replanta, revive’.

Para la presidenta de Amac Gema, María José Rivas, esta iniciativa "fomenta la actividad física moderada para pacientes con cáncer mama y a la vez conciencia a la gente de la necesidad de respetar la naturaleza".

Por otra parte, esta asociación instalará el próximo martes mesas informativas tanto en la plaza del Pilar como en la plaza de España. Ese mismo día, a las 12.00, en Montal, junto a Bodegas Care presentarán la nueva añada del vino Solidarity Rosé, un proyecto que se inició en 2016 y del que se donará a la asociación parte del beneficio de su venta.

Durante ese acto se leerá el manifiesto que ha preparado la Federación Española de Cáncer de Mama para conmemorar el Día Internacional. El 20 de octubre se celebrará una eucaristía en la Basílica del Pilar "en recuerdo de aquellas mujeres que no superaron la enfermedad y en apoyo también de las que viven ahora su proceso y de las que les tocará vivirlo". En octubre, Martín Martín impulsará su campaña ‘Think Pink’. Y a finales de mes, en una fecha sin concretar y dentro del proyecto de Fontecabras, se procederá a la plantación de unos cerezos en una rotonda junto al anfiteatro del Parque Fluvial.

Además, este lunes se presentará una campaña de sensibilización de los taxis a través de la plataforma Caravana Verde junto al Ayuntamiento de Zaragoza y las tres asociaciones que trabajan contra el cáncer de mama en la ciudad: Amac Gema, Asociación Española Contra el Cáncer y Asociación de Cáncer de Mama Metastásico.

"La palabra metástasis te cambia la vida, ahora pienso en el día a día"

Mercedes Mas, en el Arco del Deán de Zaragoza. José Miguel Marco

"Me iba a jubilar el 8 de enero de 2022, el día que cumplo los 65 años, y tenía muchos planes, que no eran estar en el Hospital Miguel Servet a todas horas". La zaragozana Mercedes Mas, casada, madre de dos hijos, con un nieto de 3 años y otro en camino, que nacerá el próximo mes de abril, se enfrenta a un cáncer de mama con metástasis.

"Escuchar esta palabra produce pánico, te cambia la vida por completo, ahora pienso en el día a día. Cuando estoy en el sillón de la quimioterapia, me siento como un salmón que nada contra corriente porque yo quiero vivir". Mercedes se apoya en su familia y amigos para luchar contra la enfermedad: "Voy al psicólogo, a clases de yoga, de relajación… Hago todo lo que pienso que me va a ayudar". "Estoy fuerte, más de lo que pensaba". Pero sin embargo, cuando cae la noche, llegan los miedos.

Ella es una de las víctimas colaterales de la pandemia. "Hace tiempo me detectaron en prevención de cáncer de mama un tumor benigno, y me hacían controles cada seis meses". La crisis del coronavirus, sin embargo, retrasó la mamografía, que tenían que haberle hecho en enero. "Este verano noté que el bulto había crecido, y me dolía. Pedí que me hicieran una prueba y me daban fecha para agosto de 2022, un año después. Me enfadé. Notaba que tenía un cáncer y que no podía esperar". A través del médico de Familia, acudió a Urgencias del Servet. Fue el pasado 9 de septiembre. Una biopsia confirmó sus peores presagios: el diagnóstico fue un cáncer maligno en fase 4. Tenía metástasis en los ganglios: "Existe una responsabilidad, que yo no encuentro en los profesionales sanitarios sino en el sistema que consiente esas demoras, y que en mi caso han resultado tan perjudiciales".

Mercedes lleva ya dos sesiones de quimioterapia, y necesitará 16. "Luego me operarán y veremos si necesito más, o radioterapia. Me controlan mucho". Ella se muestra muy "esperanzada" con el seguimiento y tratamiento de su enfermedad: "No tengo ninguna duda de que el equipo médico de cáncer de mama va a hacer todo lo que pueda, y eso me da mucha tranquilidad". "Afrontaré lo que tenga que venir. Y a esperar qué me depara el futuro".