La hostelería alerta de que el recibo puede elevarse hasta el 40% por la subida eléctrica

El incremento de la luz unido al de las materias primas y a la próxima subida del salario mínimo interprofesional "amenaza con debilitar la viabilidad de los negocios hosteleros". Así lo asegura la Confederación Empresarial de Hostelería de España en un documento que refleja que el porcentaje de subida del recibo de la electricidad podría aumentar hasta un 40%.

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, el zaragozano José Luis Yzuel, apunta que "a perro flaco todo son pulgas" porque la subida de la luz "llega en el peor momento", cuando todavía hay restricciones en cuanto a horarios y aforos. "Asistimos a un incremento de costes notable y habrá que tomar decisiones, como repercutir esos incrementos en el precio final a medio plazo". Descarta que se puedan solicitar ERTE, que tienen que ver "con una falta de demanda, con cierres, limitaciones… En la subida de costes de materia prima de suministros eso tiene una repercusión directa en el precio de venta". Sin embargo, apunta, "en esta situación de incertidumbre no es el momento más adecuado para subir los precios, que siempre cuesta y genera dudas".

Hostelería de España recuerda que los incrementos "están afectando de forma acusada al sector" y "llegan en un momento en el que muchos han tenido que endeudarse para mantener sus negocios a flote". La energía es el principal indicador de la subida, conlleva un incremento de otros productos y repercute en toda la cadena de producción y distribución, desde las cámaras frigoríficas que conservan los alimentos a la maquinaria para procesarla o la gasolina del vehículo que los transporta. Los hosteleros no ocultan su preocupación porque "es un gasto básico que no se puede eliminar" y les obliga a pagar la tarifa más alta en las horas de mayor producción, ya que no tienen la opción de mover los consumos en tramos horarios más baratas, como por la noche.

Según los cálculos de los empresarios, el gasto eléctrico de un local de restauración puede situarse entre 300 y 1.000 euros, en función del tamaño y servicios que se realicen. E incluso en los establecimientos más grandes llega a alcanzar los 2.500 €. Así, "el porcentaje de subida del recibo de la electricidad dependerá del tamaño y tipo de negocio hostelero, que podría situarse entre un 20% y un 40%", recalcan desde la patronal. La energía representa entre el 6% y el 8% de los costes de un negocio hostelero.

Además de la luz, han aumentado los precios de las materias primas como el aceite, con subidas del 25%, o las bebidas. "Todo afecta", concreta Yzuel. "Seguimos con limitaciones. Es un momento delicado y esto va a hacer que peligre algún negocio, entiendo que a medio plazo tendrá que repercutir en los precios, puede ser a final de año".

Para Fernando Martín, presidente de Horeca Zaragoza, la subida de la luz tiene "una repercusión muy importante en todo el sector productivo" y se va a notar más cuando llegue el frío. "La hostelería es un sector muy perjudicado porque está muchas horas abierto, con mucha iluminación, máquinas...", explica. Además del coste energético, hay que tener en cuenta "el aumento de todas las materias primas", como los envases, por ejemplo, para transportar la comida para llevar o el café, que "va a subir de dos a tres euros por kilo": "Va a haber que aumentar precios sí o sí, porque no se va a poder aguantar. Hay empresas que han tenido que repercutir ya esta subida en sus precios. Estamos aguantando el tirón pero en algún momento va a tener que ajustar precios de venta porque las subidas son generalizadas".

Por su parte, Luis Femia, gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, reconoce que "todo dependerá de cómo evolucione el contexto de restricciones". "Llevamos meses -añade- con el aforo y los horarios limitados, pero los costes fijos están ahí. Si se incrementan y los establecimientos no los repercuten y no existe certeza sobre la recuperación de horarios y aforo habrá establecimientos que por sus dimensiones verán condicionada su viabilidad. Hay que intentar maximizar esa rentabilidad subiendo precios o aumentando horarios. Es pronto para valorar cómo influirá, pero en principio, por sí solo, no creo que el coste del precio de la luz vaya a afectar a las plantillas".