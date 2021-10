Sexta condena contra el timador del pariente en los últimos tres años

El Juzgado de Instrucción 2 de Zaragoza ha condenado a un timador con bastantes antecedentes, que responde a las iniciales J. R. S. J., a devolver los 40 euros estafados a un zaragozano al que abordó cerca del Hospital Clínico y pidió el dinero diciéndole que tenía a su madre ingresada en el centro.

La juez le impone la pena máxima para la estafa mínima: tres meses multa con una cuota diaria de seis euros, atendiendo así a la petición que formuló la representante del Ministerio Fiscal.

La sentencia recuerda que el timador del pariente (como se conoce a este tipo concreto de estafa entre los miembros de la Policía Nacional y los delincuentes) arrastra ya cinco condenas por hechos similares cometidos en los últimos tres años.

El condenado intentó que el juicio no llegara a celebrarse al ofrecer a la víctima devolverle el dinero estafado, pero esta no lo aceptó y detalló en la vista oral cómo fue engañado. «Él tenía una gran habilidad y yo caí. No nos conocíamos y me hizo decir de qué pueblo procedía y me dijo que era del mismo que yo», detalló el perjudicado.