Bum de entrenadores personales a domicilio, en centros especializados u 'online' tras la covid

De asidua a gimnasios antes de la covid a recibir en casa a una entrenadora personal una vez desconfinados y, ahora, a clases 'online' tras mudarse a vivir de Zaragoza a Pozuelo de Aragón. Ese es el periplo 'deportivo' que ha recorrido Ana Gómez durante la pandemia de la mano de Lorena García, entrenadora personal desde hace cinco años y árbitro en la élite del balonmano masculino, a la que conoció en el centro al que acudía desde hace más de tres años. "Dos veces a la semana, a través de videollamada, me da clases personalizadas y el resto de los días practico con vídeos y ejercicios. Tengo el material y no me hace falta ir al gimnasio. Además, no me gusta juntarme con mucha gente", destaca esta joven, de 23 años, quien confiesa que si no hace ejercicio es como si le faltara algo.

El coronavirus ha cambiado muchos ámbitos de la sociedad y uno de ellos es el deportivo, según resalta García, quien también tuvo que reinventarse en entrenadora personal por su cuenta tras el cierre del gimnasio en el que trabajaba en los duros meses del primer estado de alarma. "Cuando empecé éramos pocos en Zaragoza, pero ahora cada vez hay más entrenadores a domicilio u 'online' porque para los clientes es muy cómodo. Hay gente que ha vuelto al gimnasio, pero es verdad que otras tienen miedo a entrenar con más personas", apunta Lorena, que también resalta la conciliación entre vida familiar y laboral como otro de los motivos del incremento de esta demanda. "Y también ha habido un aumento entre las mujeres embarazadas y después del parto porque no quieren estar con mucha gente", añade.

Lorena García (derecha) entrenando en casa de una de sus clientas en Zaragoza. L. G.

Ella imparte el 80% de sus clases 'online' y el otro 20% acude a domicilio (de forma individual o en parejas y al aire libre cuando el tiempo lo permite) y sus clientes son en su mayoría mujeres con edades comprendidas entre los 21 y los 68 años. "Estoy contenta, me da trabajo y la gente le da importancia a su salud y bienestar. Formamos parte de la vida de los clientes, es muy gratificante", comenta satisfecha.

Asimismo han proliferado en los últimos meses en la capital aragonesa centros de entrenamiento personal. El complejo 4D Rendimiento Físico y Deportivo -en la calle de Ávila en Zaragoza- lleva dos años dedicado a estos menesteres y a la readaptación de lesiones, pero es verdad que a raíz de la pandemia han tenido un incremento de clientes asiduos de gimnasios. "Hemos tenido bastantes. Suelen venir por dos motivos: buscan a alguien que les asesore más concienzudamente y quieren entrenar solos, les da un voto de confianza con respecto al contacto con otras personas. Luego hay otro perfil: el de gente que comenzó a entrenar por su cuenta durante la pandemia y ha sufrido problemas o lesiones y quieren un entrenador que les ayude a no cometer los mismos errores", explica Pablo Quílez, uno de los cuatro socios del centro, todos ellos graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

En 4D Rendimiento Físico y Deportivo imparten entrenamientos tanto presenciales (individual o en parejas) como 'online', aunque en estos momentos hay más demanda presencial en el centro (acuden a domilicios particulares). Y entre sus clientes destacan jóvenes (de ambos sexos) y gente de mediana edad. "Hay personas mayores que hacían deporte hace muchos años y que a raíz del virus se han activado de nuevo", señala Quílez, que insiste en la tendencia al "alza" de este tipo de centros especializados. "En nuestro caso ha habido un crecimiento en el número de personas. Y también abren grandes cadenas de gimnasios y todas ellas incluyen entrenamiento personal", añade.

De 25 a 50 euros

En cuanto al coste, un entrenamiento personal en un centro especializado o a domicilio se mueve entre una horquilla de los 25 a los 50 euros la hora (depende también de la distancia de los desplazamientos) y de los 15 a los 25 si son clases 'online'.

Por otro lado, el sector de los gimnasios, el modelo boutique (centros más pequeños con un entrenamiento más individualizado) es el que menos se ha resentido durante la pandemia. "La gente entendía que estaba en grupos burbuja. En los gimnasios existe este servicio, pero en un porcentaje pequeño del número de socios que asiste", explica Alberto García, gerente de la patronal de centros deportivos y gimnasios de Aragón, que indica que todavía están con un 30% de clientes por debajo de antes de la covid, pero que confían que para febrero de 2022 puedan estar ya en los números de 2019 a tenor de la recuperación de socios que están experimentando. "El problema es que las clases dirigidas de grupos de un máximo de 10 personas nos limita el aforo. Esa medida prácticamente la han quitado de todas las comunidades", dice.

García también comenta que en estos momentos la gente empieza a acudir a los gimnasios de la Comunidad de forma normal. Eso sí, no gastan en servicios complementarios como son los entrenamientos personales. "Hemos tenido un mes de septiembre bueno en cuanto a altas. No nos olvidemos que los servicios que se prestan en los gimnasios son fundamentales para mantener una buena salud. La gente se ha dado cuenta de la importancia de estar en forma. Hay estudios científicos que hablan de que las personas que practican deporte de manera habitual han tenido hasta ocho veces más de superviviencia al coronavirus. Todo eso va calando", sostiene, al tiempo que recuerda que en estos centros deportivos no ha habido ni un solo brote. "No hay recelo, al revés".