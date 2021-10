Lambán aboga por descentralizar sedes y anuncia que el 2 de noviembre se reunirá con los presidentes de la España rural

El presidente de Aragón, Javier Lambán, aboga por una descentralización de sedes del Estado y, sabiendo que es un debate "muy complicado", está organizando una jornada para abordar la cuestión desde un punto de vista académico y político. Fue en Zaragoza donde, en un mitin de las elecciones autonómicas y municipales de 2019, lanzó, junto a su homólogo valenciano, Ximo Puig, la propuesta de una segunda descentralización del Estado autonómico, que Pedro Sánchez retoma ahora y que recibió ayer una crítica feroz de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). Lambán tomó la idea de un libro de Antón Costas, donde se proponía como una fórmula para que todos se sientan parte del Estado y para que tengan igualdad de oportunidades y de desarrollo. Aun siendo importante, lo que preocupa al barón aragonés es la "insuficiente" financiación autonómica, y para fijar una postura conjunta se reunirán el 2 de noviembre en Santiago de Compostela los presidentes de la España rural.

A escasos días del congreso federal del PSOE en Valencia, Lambán analizó, en una entrevista en ‘Las Mañanas de RNE’, cómo llega el partido. Confesó, de inicio, que no tiene "ni idea" sobre si la aragonesa Pilar Alegría, ministra de Educación, entrará en la Ejecutiva federal, aunque muchos lo dan por hecho. "Es una decisión de Pedro Sánchez. Es el órgano de gobierno del partido y parece razonable que, como máximo responsable, lo conforme a su imagen y semejanza, y sobre lo que le parezca oportuno", dijo.

Él hará lo propio en Aragón, donde será proclamado secretario general en el congreso del 6 y 7 de noviembre. Y Madrid tendrá poco que decir. "Estas decisiones no las consulto con Ferraz. Ya se lo he comunicado, y no les supuso ningún tipo de quebranto", aseguró. No está claro que Alegría entre en la Ejecutiva regional, de la que fue secretaria de Organización. Lambán dejó claro que en Aragón "hay un importante banquillo" y ahora no le hace falta nadie: "Con los que están aquí me basta y me sobra para que el futuro de la Comunidad se pueda escribir en forma de éxito".

Llega el PSOE a su congreso federal con el objetivo de ‘vender’ unidad. Aunque, en opinión del barón aragonés, hay algunas cosas que mejorar. Insta, por un lado, a alejarse de las "derivas cesaristas" que se dan en algunos partidos por las primarias. Y pide, por el otro, que se instaure en el funcionamiento interno lo que se predica a la sociedad, como la democracia liberal, la separación de poderes... "No digo que no se aplique, pero deberíamos perfeccionar nuestras propias pautas", enfatizó.

Lambán defendió la Corona y el modelo de Estado, frente a la revisión que proponen las juventudes socialistas en una de las enmiendas, al considerar que no es un "debate prioritario» en un panorama político «demasiado confuso y complejo".

Una financiación "insuficiente"

Más que el cambio de la España radial por una España en red, advirtió de que el principal problema de Aragón es que tiene "una financiación insuficiente". A las puertas de que se inicie el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, Lambán anunció que el 2 de noviembre se reunirán en Santiago de Compostela presidentes de autonomías de la España rural, de la que forman parte Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja y Extremadura, para fijar una postura común.

Respecto a las inversiones que recogerán los presupuestos del Estado, avanzó el barón socialista que, aunque en las reuniones que mantuvo en Madrid no tuvo "malas sensaciones", le parecerán "insuficientes".

Entre las alegaciones que el PSOE-Aragón presentará a la ponencia marco del congreso figuran impulsar una zona de Inversión Territorial Integrada en Teruel para luchar contra la despoblación y que el Bajo Aragón acoja la sede de la Agencia Espacial Nacional. En Huesca solicitan que se rebaje la factura eléctrica en zonas de producción energética y que se compense al territorio por los saltos eléctricos. Las federaciones aragonesas pedirán, de forma conjunta, más competencias, personal y recursos para las diputaciones provinciales.